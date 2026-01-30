Η Θέλτα στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα play offs του Europa League

Την αντίπαλό του στη φάση των play offs του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, με τη Θέλτα να έρχεται ξανά στον δρόμο του Δικεφάλου του βορρά.

Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 27 του μήνα, οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στη χώρα της Γαλικίας για τη ρεβάνς.

Ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω στη δυσκολότερη εκ των δύο ομάδων που μπορούσε να κληρωθεί, με τους δύο τους να έχουν συναντηθεί και στη League Phase στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας, όπου επικράτησε με 3-1 του Δικεφάλου του βορρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνέχεια, και εφόσον έρθει η πρόκριση, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο μιας εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα, κάτι που θα μάθει (αν χρειαστεί) σε νέα κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs

Παναθηναϊκός – Πλζεν

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Το καλεντάρι των νοκ-άουτ του Europa League για τη σεζόν 2025-26

Πρώτος αγώνας play offs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας play offs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη