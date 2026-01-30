Με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ
Με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός, με Θέλτα ή Ερυθρός Αστέρας ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League.
Με μεγάλο ενδιαφέρον ως το τελευταίο σφύριγμα ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να τερματίζει στην 20η θέση και τον ΠΑΟΚ στη 17η.
Και οι δυο ομάδες συγκέντρωσαν από 12 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε καλύτερο goal average. Τι τους περιμένει τώρα στην αυριανή κλήρωση της Νιόν; Τον Παναθηναϊκό, το δίπολο Νότιγχαμ Φόρεστ η Βικτόρια Πλζεν και τον ΠΑΟΚ, το δίδυμο Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα.
Η κλήρωση του Europa League θα γίνει μετά απο αυτή του Champions League (13:00), εκεί όπου ο Ολυμπιακός περιμένει τα δικά του μαντάτα ανάμεσα σε Αταλάντα και Λεβερκούζεν. Τα ματς των playoffs του Europa League είναι προγραμματισμένα για 19 και 26 Φλεβάρη με τις ελληνικές ομάδες να δίνουν -ελέω κατάταξης- τα πρώτα «εντός».
