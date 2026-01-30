sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1: Ο Ταμπόρδα φώναξε «παρών»
Europa League 30 Ιανουαρίου 2026, 00:02

Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1: Ο Ταμπόρδα φώναξε «παρών»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδειξε ότι αξίζει καλύτερης μεταχείρισης και σκόραρε στην ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα. Ισοφάρισε ο Ζιολκόβσκι, αποβλήθηκε νωρίς ο Μαντσίνι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός δεν πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στη Ρόμα, όμως οι οπαδοί που γέμισαν τις θύρες που ήταν ανοιχτές έφυγαν χαρούμενοι από το ΟΑΚΑ. Γιατί ο πιο αδικημένος παίκτης του φετινού ρόστερ, ο Βιθέντε Ταμπόρδα, έδειξε στον Ράφα Μπενίτεθ ότι αξίζει καλύτερης μεταχείρισης. Σκόραρε ένα ωραίο γκολ και με την απόδοση του, κέρδισε ένα θερμό χειροκρότημα όταν αντικαταστάθηκε στις καθυστερήσεις.

Το τελικό 1-1 αφήνει ικανοποιημένες τις δύο ομάδες, που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες. Για τους «πράσινους» αναγκαστικές, αφού είχαν τραυματίες και έχασαν σήμερα τον Τσέριν και τον Κώτσιρα, για τους «τζιαλορόσι» κυρίως λόγω τακτικής, αφού ο Γκασπερίνι παραδέχτηκε χτες ότι έδωσε προτεραιότητα στο Καμπιονάτο.

Είναι προφανές ότι η αποβολή του Μαντσίνι στο 16′ βοήθησε τον Παναθηναϊκό να ανταπεξέρθει, αφού στα πρώτα λεπτά η Ρόμα επέβαλλε πλήρως το τέμπο της. Ωστόσο, οι παίκτες του Μπενίτεθ έδειξαν σφυγμό και αν ήταν πιο προσεκτικοί, θα πανηγύριζαν τη νίκη. Όσο για τους Ρωμαίους, με το βαθμό μπήκαν στην οχτάδα και γλύτωσαν τα ματς του Φεβρουαρίου.

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 20η θέση με 12 βαθμούς και την Παρασκευή στις 14:00 θα μάθει την αντίπαλο του, μία εκ των Βικτόρια Πλζεν και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η αποβολή της Ρόμα άλλαξε τα δεδομένα

Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού, η Ρόμα βγήκε στην αντεπίθεση και ο Σούλε πάσαρε στον αφύλακτο Τσιμίκα που σούταρε από το ημικύκλιο, όμως ο Λαφόν απέκρουσε. Στο 7’ ο Πελεγκρίνι βρέθηκε μόνος στο πέναλτι και πλάσαρε, αλλά τελευταία στιγμή ο Μπακασέτας τον σταμάτησε με τάκλιν.

Το διάστημα της αφόρητης πίεσης της Ρόμα ολοκληρώθηκε στο 11’, όταν από το κόρνερ του Πελεγκρίνι, ο Ζιολκόβσκι στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε άουτ. Μέχρι που οι ισορροπίες επηρεάστηκαν στο 15’. Από το γέμισμα του Ίνγκασον, ο Πάντοβιτς ξέφυγε με πλάτη από τον Μαντσίνι και αυτός τον ανέτρεψε, πριν ο Σέρβος φύγει στο τετ-α-τετ. Ο διαιτητής Μονουέρα τιμώρησε με κίτρινη τον στόπερ της Ρόμα, όμως με την παρέμβαση του VAR, έλεγξε τη φάση και τελικά τον απέβαλλε με απ’ ευθείας κόκκινη.

Το αριθμητικό πλεονέκτημα επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει από την καθολική υπεροχή της Ρόμα, αλλά όχι να κυριαρχήσει. Οι «τζιαλορόσι» συνέχισαν να είναι επικίνδυνοι και στο 26’ ο Ελ Αϊνάουι σούταρε άουτ από το ημικύκλιο. Στο 33’ ο Μπακασέτας έβγαλε τετ-α-τετ τον Πάντοβιτς, αλλά ο Γκιλάρντι πρόλαβε τον Σέρβο με την κακή αντίδραση.

Πάντως, η πιο επικίνδυνη στιγμή του ημιχρόνου ανήκει στους «πράσινους». Ο Κάτρης σούταρε με φάλτσο έξω από την περιοχή και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Το ημίχρονο έκλεισε με μία κεφαλιά του Πιτσιλί, που μπλόκαρε ο Λαφόν.

Ο Ταμπόρδα έδωσε την απάντηση του

Η Ρόμα παρά την αποβολή, ήταν άκρως επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Στο 48’ ο Κριστάντε έπιασε την κεφαλιά και ο Λαφόν μπλόκαρε. Στο 56’ από τη σέντρα του Τσιμίκα, ο Τσελίκ στην απέναντι γωνία της περιοχής σούταρε και η μπάλα πέρασε άουτ.

Το ΟΑΚΑ ξέσπασε στο 58’. Ο Κριστάντε γύρισε λανθασμένα τη μπάλα στην άμυνα, ο Γκιλάρντι έκανε δεύτερο κακό γύρισμα με κεφαλιά, ο Ταμπόρδα που κανονικά ήταν οφσάιντ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, πέρασε τον Γκιλάρντι και πλάσαρε ωραία για το 1-0!

Η Ρόμα σήμανε συγερμό αμέσως μετά το γκολ, όταν ο Πιτσιλί έβγαλε τετ-α-τετ τον Ρενς, αλλά αυτός σούταρε ψηλά άουτ. Εν τέλει, η ισοφάριση ήρθε στο 81’. Ο Πιτσιλί έκανε τη σέντρα, ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά υπό την πίεση του Ρόκα και η μπάλα γύρισε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο πανήψυλος Ζιολκόβσκι πήρε την κεφαλιά από τον βραχύσωμο Σκαρλατίδη και σκόραρε. Άλλα δύο μακρινά σουτ του Γκιλάρντι και του Ζαρουρί δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα.

MVP: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Έπρεπε να μείνουν όλοι έξω για να παίξει, όμως απέναντι στη Ρόμα σκόραρε ένα ωραίο προσωπικό γκολ. Εκτός από αυτό, είχε μεγάλη όρεξη και κινούταν διαρκώς για να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει. Το ποδόσφαιρο έδωσε στον Ταμπόρδα ότι δικαιούταν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Τα δύο απανωτά λάθη στο γκολ των παικτών της Ρόμα στο γκολ του Ταμπόρδα. Κριστάντε και Γκιλάρντι συμπεριφέρθηκαν ερασιτεχνικά και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Αργεντινός.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Χοσέ Μονουέρα από την Ισπανία είχε μία καλή και ακριβοδίκαιη διαιτησία, με εξαίρεση την αποβολή του Μαντσίνι, που αντί για απ’ ευθείας κόκκινη, τον τιμώρησε με κίτρινη. Ωστόσο τον διόρθωσε ο συμπατριώτης του στο VAR.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ισπανός Χαβιέ Βιλανουέβα παρενέβη στο 16′ και διόρθωσε το κραγαλέο λάθος του Μονουέρα, που δεν απέβαλλε απ’ ευθείας τον Μαντσίνι.

ΣΚΟΡΕΡ: Ταμπόρδα 58′ / Ζιολκόβσκι 81′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (73′ Σκαρλατίδης), Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σιώπης (58′ Ρενάτο), Ταμπόρδα (93′ Τερζής), Πάντοβιτς, Ζαρουρί.

ΡΟΜΑ (Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Γκιλάρντι, Ζέκι Τσελίκ (64′ Ρενς), Πιτσίλι, Κριστάντε (64′ Φράνκα), Ελ Αϊνάουι, Τσιμίκας (88′ Ανχελίνο), Σουλέ (46′ Εντιγκά), Πελεγκρίνι (68′ Πελεγκρίνι).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

inWellness
inTown
Stream sports
Η τελική βαθμολογία του Europa League
Europa League 30.01.26

Η τελική βαθμολογία του Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν νίκησαν την τελευταία αγωνιστική της League Phase, ωστόσο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League - Δείτε την τελική βαθμολογία.

Σύνταξη
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Europa League 29.01.26

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τελική βαθμολογία του Europa League
Europa League 30.01.26

Η τελική βαθμολογία του Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν νίκησαν την τελευταία αγωνιστική της League Phase, ωστόσο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League - Δείτε την τελική βαθμολογία.

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο