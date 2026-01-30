Ο Παναθηναϊκός δεν πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στη Ρόμα, όμως οι οπαδοί που γέμισαν τις θύρες που ήταν ανοιχτές έφυγαν χαρούμενοι από το ΟΑΚΑ. Γιατί ο πιο αδικημένος παίκτης του φετινού ρόστερ, ο Βιθέντε Ταμπόρδα, έδειξε στον Ράφα Μπενίτεθ ότι αξίζει καλύτερης μεταχείρισης. Σκόραρε ένα ωραίο γκολ και με την απόδοση του, κέρδισε ένα θερμό χειροκρότημα όταν αντικαταστάθηκε στις καθυστερήσεις.

Το τελικό 1-1 αφήνει ικανοποιημένες τις δύο ομάδες, που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες. Για τους «πράσινους» αναγκαστικές, αφού είχαν τραυματίες και έχασαν σήμερα τον Τσέριν και τον Κώτσιρα, για τους «τζιαλορόσι» κυρίως λόγω τακτικής, αφού ο Γκασπερίνι παραδέχτηκε χτες ότι έδωσε προτεραιότητα στο Καμπιονάτο.

Είναι προφανές ότι η αποβολή του Μαντσίνι στο 16′ βοήθησε τον Παναθηναϊκό να ανταπεξέρθει, αφού στα πρώτα λεπτά η Ρόμα επέβαλλε πλήρως το τέμπο της. Ωστόσο, οι παίκτες του Μπενίτεθ έδειξαν σφυγμό και αν ήταν πιο προσεκτικοί, θα πανηγύριζαν τη νίκη. Όσο για τους Ρωμαίους, με το βαθμό μπήκαν στην οχτάδα και γλύτωσαν τα ματς του Φεβρουαρίου.

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 20η θέση με 12 βαθμούς και την Παρασκευή στις 14:00 θα μάθει την αντίπαλο του, μία εκ των Βικτόρια Πλζεν και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η αποβολή της Ρόμα άλλαξε τα δεδομένα

Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού, η Ρόμα βγήκε στην αντεπίθεση και ο Σούλε πάσαρε στον αφύλακτο Τσιμίκα που σούταρε από το ημικύκλιο, όμως ο Λαφόν απέκρουσε. Στο 7’ ο Πελεγκρίνι βρέθηκε μόνος στο πέναλτι και πλάσαρε, αλλά τελευταία στιγμή ο Μπακασέτας τον σταμάτησε με τάκλιν.

Το διάστημα της αφόρητης πίεσης της Ρόμα ολοκληρώθηκε στο 11’, όταν από το κόρνερ του Πελεγκρίνι, ο Ζιολκόβσκι στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε άουτ. Μέχρι που οι ισορροπίες επηρεάστηκαν στο 15’. Από το γέμισμα του Ίνγκασον, ο Πάντοβιτς ξέφυγε με πλάτη από τον Μαντσίνι και αυτός τον ανέτρεψε, πριν ο Σέρβος φύγει στο τετ-α-τετ. Ο διαιτητής Μονουέρα τιμώρησε με κίτρινη τον στόπερ της Ρόμα, όμως με την παρέμβαση του VAR, έλεγξε τη φάση και τελικά τον απέβαλλε με απ’ ευθείας κόκκινη.

Το αριθμητικό πλεονέκτημα επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει από την καθολική υπεροχή της Ρόμα, αλλά όχι να κυριαρχήσει. Οι «τζιαλορόσι» συνέχισαν να είναι επικίνδυνοι και στο 26’ ο Ελ Αϊνάουι σούταρε άουτ από το ημικύκλιο. Στο 33’ ο Μπακασέτας έβγαλε τετ-α-τετ τον Πάντοβιτς, αλλά ο Γκιλάρντι πρόλαβε τον Σέρβο με την κακή αντίδραση.

Πάντως, η πιο επικίνδυνη στιγμή του ημιχρόνου ανήκει στους «πράσινους». Ο Κάτρης σούταρε με φάλτσο έξω από την περιοχή και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Το ημίχρονο έκλεισε με μία κεφαλιά του Πιτσιλί, που μπλόκαρε ο Λαφόν.

Ο Ταμπόρδα έδωσε την απάντηση του

Η Ρόμα παρά την αποβολή, ήταν άκρως επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Στο 48’ ο Κριστάντε έπιασε την κεφαλιά και ο Λαφόν μπλόκαρε. Στο 56’ από τη σέντρα του Τσιμίκα, ο Τσελίκ στην απέναντι γωνία της περιοχής σούταρε και η μπάλα πέρασε άουτ.

Το ΟΑΚΑ ξέσπασε στο 58’. Ο Κριστάντε γύρισε λανθασμένα τη μπάλα στην άμυνα, ο Γκιλάρντι έκανε δεύτερο κακό γύρισμα με κεφαλιά, ο Ταμπόρδα που κανονικά ήταν οφσάιντ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, πέρασε τον Γκιλάρντι και πλάσαρε ωραία για το 1-0!

Η Ρόμα σήμανε συγερμό αμέσως μετά το γκολ, όταν ο Πιτσιλί έβγαλε τετ-α-τετ τον Ρενς, αλλά αυτός σούταρε ψηλά άουτ. Εν τέλει, η ισοφάριση ήρθε στο 81’. Ο Πιτσιλί έκανε τη σέντρα, ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά υπό την πίεση του Ρόκα και η μπάλα γύρισε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο πανήψυλος Ζιολκόβσκι πήρε την κεφαλιά από τον βραχύσωμο Σκαρλατίδη και σκόραρε. Άλλα δύο μακρινά σουτ του Γκιλάρντι και του Ζαρουρί δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα.

MVP: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Έπρεπε να μείνουν όλοι έξω για να παίξει, όμως απέναντι στη Ρόμα σκόραρε ένα ωραίο προσωπικό γκολ. Εκτός από αυτό, είχε μεγάλη όρεξη και κινούταν διαρκώς για να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει. Το ποδόσφαιρο έδωσε στον Ταμπόρδα ότι δικαιούταν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Τα δύο απανωτά λάθη στο γκολ των παικτών της Ρόμα στο γκολ του Ταμπόρδα. Κριστάντε και Γκιλάρντι συμπεριφέρθηκαν ερασιτεχνικά και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Αργεντινός.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Χοσέ Μονουέρα από την Ισπανία είχε μία καλή και ακριβοδίκαιη διαιτησία, με εξαίρεση την αποβολή του Μαντσίνι, που αντί για απ’ ευθείας κόκκινη, τον τιμώρησε με κίτρινη. Ωστόσο τον διόρθωσε ο συμπατριώτης του στο VAR.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ισπανός Χαβιέ Βιλανουέβα παρενέβη στο 16′ και διόρθωσε το κραγαλέο λάθος του Μονουέρα, που δεν απέβαλλε απ’ ευθείας τον Μαντσίνι.

ΣΚΟΡΕΡ: Ταμπόρδα 58′ / Ζιολκόβσκι 81′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (73′ Σκαρλατίδης), Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σιώπης (58′ Ρενάτο), Ταμπόρδα (93′ Τερζής), Πάντοβιτς, Ζαρουρί.

ΡΟΜΑ (Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Γκιλάρντι, Ζέκι Τσελίκ (64′ Ρενς), Πιτσίλι, Κριστάντε (64′ Φράνκα), Ελ Αϊνάουι, Τσιμίκας (88′ Ανχελίνο), Σουλέ (46′ Εντιγκά), Πελεγκρίνι (68′ Πελεγκρίνι).