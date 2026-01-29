sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Ετιέν Καμαρά
Ποδόσφαιρο 29 Ιανουαρίου 2026, 15:50

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Ετιέν Καμαρά

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά και να φέρει στην Ελλάδα τον παίκτη για υπογραφές ακόμα και αύριο.

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει το βλέμμα του στην αγορά, επιθυμώντας να αποκτήσει έναν αμυντικό μέσο, κάτι που μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα, έχει γίνει αναγκαίο.

Οι Πράσινοι έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως έχει καταλήξει στον Ετιέν Καμαρά που ανήκει στη Σαρλερουά. Έτσι οι Πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Βέλγους για τον 22χρονο Γάλλο.

Η συμφωνία είναι πολύ κοντά ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον στόχο του Παναθηναϊκού να είναι ο παίκτης να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Ποιος είναι Ετιέν Καμαρά

Ο ύψους 1,91 ποδοσφαιριστής, δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο έως το 2027, χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα που μπορεί να δώσει στο παιχνίδι, την αντοχή του, την τεχνική και το πολύ καλό αριστερό πόδι.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της US Torcy της Γαλλίας, ενώ βρέθηκε και στην Ανζέρ. Παράλληλα, ο Ετιέν Καμαρά έχει περάσει από τις Ουντινέζε και Χάντερσφιλντ σε επίπεδο ανδρών, ενώ, στο αγγλικό κλαμπ βρισκόταν από το τμήμα κ-19 και θήτευσε και στην κ-21.

Φέτος μετρά 21 συμμετοχές στην Jupiler Pro League, με 1 γκολ και 2 ασίστ σε 1.7865 λεπτά παρουσίας στο γήπεδο, ενώ αγωνίστηκε και στα προκριματικά του Conference League τον Ιούλιο του 2025, όταν η νυν ομάδα του αντιμετώπισε την Χάμαρμπι και αποκλείστηκε στη 2η φάση…

Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague
Euroleague 29.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Σύνταξη
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
Μόνο στην Ελλάδα 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Ντοκιμαντέρ 29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
Βιολάντα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» – Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες
Τραγωδία στη «Βιολάντα» 29.01.26

«Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες

​Το χωριό της Αναστασίας, η οποία κηδεύεται σήμερα, είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τον αφόρητο πόνο και τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
