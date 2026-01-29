Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει το βλέμμα του στην αγορά, επιθυμώντας να αποκτήσει έναν αμυντικό μέσο, κάτι που μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα, έχει γίνει αναγκαίο.

Οι Πράσινοι έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως έχει καταλήξει στον Ετιέν Καμαρά που ανήκει στη Σαρλερουά. Έτσι οι Πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Βέλγους για τον 22χρονο Γάλλο.

Η συμφωνία είναι πολύ κοντά ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον στόχο του Παναθηναϊκού να είναι ο παίκτης να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Ποιος είναι Ετιέν Καμαρά

Ο ύψους 1,91 ποδοσφαιριστής, δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο έως το 2027, χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα που μπορεί να δώσει στο παιχνίδι, την αντοχή του, την τεχνική και το πολύ καλό αριστερό πόδι.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της US Torcy της Γαλλίας, ενώ βρέθηκε και στην Ανζέρ. Παράλληλα, ο Ετιέν Καμαρά έχει περάσει από τις Ουντινέζε και Χάντερσφιλντ σε επίπεδο ανδρών, ενώ, στο αγγλικό κλαμπ βρισκόταν από το τμήμα κ-19 και θήτευσε και στην κ-21.

Φέτος μετρά 21 συμμετοχές στην Jupiler Pro League, με 1 γκολ και 2 ασίστ σε 1.7865 λεπτά παρουσίας στο γήπεδο, ενώ αγωνίστηκε και στα προκριματικά του Conference League τον Ιούλιο του 2025, όταν η νυν ομάδα του αντιμετώπισε την Χάμαρμπι και αποκλείστηκε στη 2η φάση…