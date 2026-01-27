Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει 1,5 μήνα εκτός δράσης

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Πέδρο Τσιρβέγια να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο 1,5 μήνα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ισπανός κεντρικός μέσος είχε υποστεί έναν μυικό τραυματισμό στο παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο και την Τρίτη υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση στη δεξιά γάμπα.

Έτσι, ο 28χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής θα χάσει μία σειρά από σημαντικούς αγώνες των Πράσινων σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως τα ματς με Ρόμα, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων, με τον παίκτη να προχωρά και σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι τόσο εκνευριστικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα που έγραψε ο Πέδρο Τσιριβέγια.