Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Europa League, ωστόσο απόψε (29/1, 22:00) απέναντι σε Λιόν και Ρόμα, αντίστοιχα, έχουν την ευκαιρία για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία.
Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι στην 12η θέση με 12 βαθμούς και με τρίποντα και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να βρεθεί στην πρώτη 8άδα και να προκριθεί απευθείας στους «16», την ώρα που οι Πράσινοι είναι στην 19η με 11 βαθμούς.
Σε βαρύ κλίμα το ταξίδι του ΠΑΟΚ στην Γαλλία
Με βαριά καρδιά θα παραταχθούν απόψε κόντρα στη Λιόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μετά τα όσα έγιναν στο δυστύχημα στη Ρουμανία, αλλά είναι υποχρεωμένοι να δώσουν το 100% αφού μπορεί να έχουν εξασφαλισμένη η παρουσία στα playoffs, ωστόσο υπάρχει και σενάριο που στέλνει την ομάδα του Λουτσέσκου στο top-8 της League Phase του Europa League. Με νίκη επί της Λιόν και συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Όπως συνηθίζει, ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή και όπως δήλωσε και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς, «να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εκτός αυτού. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, σε αυτή την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για αυτούς».
Χωρίς Πελίστρι ο Παναθηναϊκός
Πολλά τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, όπως επίσης και οι Τζούρισιτς και Τσιριβέγια, αλλά και ο Καλάμπρια, που απουσίασε και από την σημερινή προπόνηση λόγω ίωσης.
Μετά το τέλος της χτεσινής (28/1) προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.
