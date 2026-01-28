Τραγωδία στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο μετά από επιπλοκή ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε μέσω ανάρτησης ότι οι άλλοι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν αύριο κανονικά στην Ελλάδα και θα τους παραλάβει το ΕΚΑΒ.
Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ένας από τους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο που έγινε στη Ρουμανία.
Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς μετά από νέα μαγνητική τομογραφία που έκαναν στον τραυματία, καθώς διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:
«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας.
Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026
