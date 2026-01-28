Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ ταξίδευαν προς τη Λιόν για ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους.

Νέες μαρτυρίες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, φωτίζουν τις συνθήκες της τραγωδίας, με αναφορά σε πιθανή δυσλειτουργία συστήματος υποβοήθησης οδήγησης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Τι είναι το Lane Assistance

Το Lane Assistance είναι ένα τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των επιβατών σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους.

Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα διατήρησης λωρίδας αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Όταν το όχημα αρχίσει να αποκλίνει της πορείας του εντός της λωρίδα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, το Lane Assistance προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά ή οπτικά σήματα ή ακόμα και με δόνηση στο τιμόνι. Σε πιο εξελιγμένες μάλιστα εκδόσεις, επεμβαίνει ελαφρά στο σύστημα διεύθυνσης, κατευθύνοντας το όχημα πίσω στη λωρίδα.

To Lane Assistance αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας παρακολουθώντας συνεχώς την πορεία του οχήματος και επεμβαίνοντας όταν εντοπίσει απόκλιση.

Η αποτελεσματικότητά του ωστόσο μπορεί να περιοριστεί σε περιπτώσεις κακής ορατότητας, φθαρμένων διαγραμμίσεων ή έντονων καιρικών συνθηκών. Για τον λόγο αυτό, το Lane Assistance δεν είναι το κύριο μέσο ελέγχου της πορείας του αυτοκινήτου.

Πότε το Lane Assistance μπλοκάρει το τιμόνι

Η επέμβαση του συστήματος στο τιμόνι υπάρχει στα πιο προηγμένα συστήματα Lane Assistance. Συμβαίνει όταν το σύστημα εντοπίσει πως το όχημα ξεφεύγει από τη λωρίδα του χωρίς να έχει δοθεί σήμα αλλαγής κατεύθυνσης.

Η αυτόματη διόρθωση πραγματοποιείται μέσω ελεγχόμενης παρέμβασης στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης.

Το τιμόνι στρέφεται απαλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, επαναφέροντας το αυτοκίνητο εντός των ορίων της λωρίδας. Η δύναμη που ασκείται είναι υπολογισμένη ώστε να είναι αποτελεσματική, αλλά όχι απότομη, ενώ ο οδηγός διατηρεί πάντα τον έλεγχο και μπορεί να παρακάμψει το σύστημα ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο τιμόνι.

Αυτό είναι σημαντικό σε καταστάσεις όπου χρειάζεται απότομη αλλαγή πορείας για αποφυγή εμποδίου.