«Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε στιγμή» – Συγκλονίζει επιζών του δυστυχήματος με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Συγκλονίζει η τραγωδία στη Ρουμανία με επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα. Οι τρεις επιζώντες νοσηλεύονται στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ενώ αναμένεται να φτάσουν την Πέμπτη στην Ελλάδα.

Επιζών του σοκαριστικού τροχαίου των φίλων του ΠΑΟΚ μίλησε στο LIVE NEWS.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς», είπε αρχικά.

Για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τους άλλους δύο τραυματίες ανέφερε:

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

«Όλα τα θυμάμαι – Ήμασταν σαν αδέρφια»

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε:

«Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πως κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας «φόρτωσε» όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

Το χρονικό

Το βίντεο ντοκουμέντο κόβει την ανάσα. Το μαύρο βαν, που μεταφέρει δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ, συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με νταλίκα και διαλύεται πάνω στο οδόστρωμα.

Είναι ένα λεπτό πριν τη μία το μεσημέρι, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους, αλλά και επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας.

Στο οκταθέσιο βαν επιβαίνουν δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός επιχειρεί προσπέραση, δείχνει ότι επιστρέφει στη λωρίδα του, αλλά σχεδόν αμέσως βγαίνει ξανά στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση που ακολουθεί με την νταλίκα είναι σοκαριστική.

Το βαν σχεδόν θρυμματίζεται. Άνθρωποι εκτοξεύονται από τα παράθυρα. Έξι σκοτώνονται ακαριαία κι ένας στο ασθενοφόρο, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

«Το μόνο που μίλησα ήταν με την Πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός. Είναι τρεις τραυματίες. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά», ανέφερε συγγενής θύματος.

«Οι τρεις τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Λούγκοζ και συζητείται η διακομιδή τους στην Τιμισοάρα», υπογράμμισε ο υπ. Επικρατείας της Ρουμανίας, Ραέντ Αραφάτ.

Ξεκίνησαν οδικώς από την Κατερίνη για τη Λυών

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από την Κατερίνη, έκαναν στάση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και είχαν προορισμό τη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών. Ο θάνατος, όμως, τους είχε στήσει καρτέρι σε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας.

Στο σημείο επικρατεί πανικός.

Παντού συντρίμμια, νεκροί και τραυματίες να κείτονται στο οδόστρωμα και στα χωράφια, με συνεργεία διάσωσης να προσπαθούν να παράσχουν βοήθεια. Οι καιρικές συνθήκες δυσμενείς, με τα εναέρια διασωστικά μέσα να μην απογειώνονται.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ανάβει το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του. Δεν ολοκληρώνει τη μετάβαση, ανάβει το αριστερό φλας και καταλήγει απευθείας πάνω στην νταλίκα. Από την εικόνα φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί πως έρχεται όχημα από το αντίθετο ρεύμα, αν και όλα τα σενάρια διερευνώνται.

Ένας από τους τραυματίες ανέφερε σε γιατρό του νοσοκομείου πως το τιμόνι του οχήματος μπλόκαρε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης.