«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Σοκαρισμένος εμφανίζεται ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν που μετέφερε Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, στο τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους και άφησε ακόμη τρεις σοβαρά τραυματισμένους.

Το πολύνεκρο δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, το βαν επιχείρησε προσπέραση, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ολοσχερώς.

Η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας

Ο οδηγός του φορτηγού, στο οποίο «καρφώθηκε» το βαν με τους Έλληνες φιλάθλους που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας με τελικό προορισμό τη Γαλλία, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές σε Μέσο της χώρας του. Μιλώντας στην ιστοσελίδα Libertatea για το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οδηγώ νταλίκα εδώ και 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω διανύσει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και είναι η πρώτη φορά που συναντώ τέτοιες συνθήκες».

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το συγκεκριμένο τροχαίο συγκαταλέγεται στα χειρότερα που έχουν καταγραφεί στην κομητεία της Τιμισοάρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Τελικός προορισμός των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν η Λιόν, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη γαλλική ομάδα στο πλαίσιο του Europa League.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια του δυστυχήματος

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο.

Ήδη εξετάζονται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν τόσο μπροστά όσο και πίσω από το βαν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η πορεία του πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς γίνεται λόγος για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, απομακρύνεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή εμπλοκής άλλου οχήματος πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Αεροδιακομιδή των τραυματιών στην Ελλάδα

Αύριο (29/1) το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας αναμένεται να απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους.