«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 16:28

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σοκαρισμένος εμφανίζεται ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν που μετέφερε Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, στο τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους και άφησε ακόμη τρεις σοβαρά τραυματισμένους. 

Το πολύνεκρο δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες.  

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, το βαν επιχείρησε προσπέραση, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ολοσχερώς. 

Η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας 

Ο οδηγός του φορτηγού, στο οποίο «καρφώθηκε» το βαν με τους Έλληνες φιλάθλους που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας με τελικό προορισμό τη Γαλλία, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές σε Μέσο της χώρας του. Μιλώντας στην ιστοσελίδα Libertatea για το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6, δήλωσε χαρακτηριστικά: 

 «Οδηγώ νταλίκα εδώ και 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω διανύσει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και είναι η πρώτη φορά που συναντώ τέτοιες συνθήκες». 

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το συγκεκριμένο τροχαίο συγκαταλέγεται στα χειρότερα που έχουν καταγραφεί στην κομητεία της Τιμισοάρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. 

Τελικός προορισμός των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν η Λιόν, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη γαλλική ομάδα στο πλαίσιο του Europa League. 

Στο μικροσκόπιο τα αίτια του δυστυχήματος 

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. 

Ήδη εξετάζονται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν τόσο μπροστά όσο και πίσω από το βαν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η πορεία του πριν από τη μοιραία σύγκρουση. 

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. 

Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς γίνεται λόγος για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, απομακρύνεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή εμπλοκής άλλου οχήματος πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό. 

Αεροδιακομιδή των τραυματιών στην Ελλάδα 

Αύριο (29/1) το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας αναμένεται να απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.  

Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους. 

 

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας για την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς
Έκρηξη στο Βιολάντα 28.01.26

«Μόλις 4 επιθεωρητές σε Τρίκαλα και Καρδίτσα» - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας

«Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις», αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας μετά το εργατικό δυστύχημα στο Βιολάντα

Σύνταξη
Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης
Ελλάδα 28.01.26

Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης

Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας - 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux

Σύνταξη
Λάρισα: «500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» – Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή
Στη Λάρισα 28.01.26

«500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» - Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή

Ο ανήλικος από τη Λάρισα δέχτηκε ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα, όπου άγνωστοι τον απειλούσαν ότι θα στείλουν άτομα να του κάνουν κακό - Αποφάσισε να μην ενδώσει και τότε του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Θρήνος και οργή 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας για την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς
Έκρηξη στο Βιολάντα 28.01.26

«Μόλις 4 επιθεωρητές σε Τρίκαλα και Καρδίτσα» - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας

«Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις», αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας μετά το εργατικό δυστύχημα στο Βιολάντα

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ
Τροχαίο στη Ρουμανία 28.01.26

ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ

Ενός λεπτού σιγή στους αγώνες της 19ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League, την ώρα που η ΕΠΟ ανέβαλε λόγω του βαρύτατου πένθους όλους τους προγραμματισμένους αγώνες της Τετάρτης.

Σύνταξη
