Σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Στον τρίτο, σοβαρά τραυματία φίλαθλο του ΠΑΟΚ ευτυχώς δεν έχει πειραχτεί ο νωτιαίος μυελός

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε σήμερα το πρωί ερωτηθείς σχετικά με την επιστοφή των τραυματιών ότι «το ένα παιδί μπορεί να γυρίσει και μόνο του. Το άλλο παιδί επίσης μπορεί να γυρίσει εφόσον το επιθυμεί, θα το βοηθήσουμε κι εμείς για να γυρίσει, δεν θα υπάρχει θέμα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αεροδιακομιδής με C-130 ή ΕΚΑΒ. Το τρίτο παιδί θα χρειαστεί αεροδιακομιδή με C-130 ή ΕΚΑΒ, αν όμως το επιτρέψουν οι γιατροί. Γιατί προέχει η ιατρική του πορεία».

Αν και στην περίπτωση του τρίτου τραυματία δεν έχει πειραχτεί ο νωτιαίος μυελός, όπως δήλωσε ο Έλληνας υπουργός, έγκειται στους γιατρούς του νοσοκομείου να πουν αν είναι δυνατόν να μετακινηθεί. «Γιατί είναι πιθανόν να πρέπει να μείνει για λίγο διάστημα τελείως ακίνητος για να μην κινδυνεύσει μετέπειτα η ζωή του» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Οι τρεις τραυματίες – δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος – του πολύνεκρου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών «Pius Brînzeu» και βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες.

Όπως αναφέρει το News.ro που επικαλείται την ενημέρωση από τον Ρουμάνο υπουργό Υγείας, ο ένας ασθενής βρίσκεται στη Μονάδα Πολυτραυματιών, με πολλαπλά τραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές κακώσεις, ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Ορθοπεδικό με κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος ασθενής στη νευροχειρουργική κλινική, με ήπια υποαραχνοειδή αιμορραγία και πολλαπλές κακώσεις.