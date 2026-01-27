Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Δείτε το βίντεο του STAR από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει σε όλο το Πανελλήνιο η τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από τη Ρουμανία, ύστερα από το πολύνεκρο τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ και άλλοι τρεις να είναι σοβαρά τραυματίες.
Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το STAR από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου φαίνεται φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που ενεπλάκη στο τροχαίο, να είναι έχει τις αισθήσεις του και να επικοινωνεί κατά τη διακομιδή του.
«Τι κάνετε παιδιά; Δώσε κουράγιο, εντάξει λεβέντη μου», ακούγεται να λέει ένας Έλληνας κάτοικος της Τιμοσοάρα, όπου βρέθηκε στο νοσοκομείο.
Αναλυτικά ο σχετικός διάλογος:
«Το όνομά σου σε παρακαλώ;»
«Μάριος»
«Μάριος; Εσύ είσαι από την Αλεξάνδρεια ε;», ακούγεται στη συνέχεια της συνομιλίας των δύο ανδρών.
«Εντάξει Μάριος, δώσε δύναμη αγόρι μου, εντάξει;».
«Τρεις τραυματίες διακομίσθηκαν από το Νοσομομείο του Λουγκόι στο Νοσοκομείο της Τιμισοάρα – Casa Austria. Ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα στα πλευρά και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο κεφάλι. Ο τρίτος είχε τις αισθήσεις του και είναι συνεργάσιμος” ήταν τα λόγια του μάνατζερ του νοσοκομείου, Μιχάι Μπάλαν, αναφέρει τοπικό μέσο του Λουγκόι.
