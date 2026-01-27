Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα
Δεν λέει να τελειώσει αυτή η «μαύρη» μέρα που ξημέρωσε για την Ελλάδα.
Η τραγωδία συνεχίζεται, καθώς η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για τον χαμό ενός ακόμα οπαδού του.
Ένας 55χρονος που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του!
Ο άτυχος 55χρονος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από τη Ρουμανία και «έφυγε» εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιο από τα θύματα του τροχαίου ήταν στον φιλικό του κύκλο.
