Κλειστή η εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium

Θρήνος επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρίσκονται καθ’ οδόν για τη νοτιοανατολική Γαλλία και την πόλη της Λιόν εν όψει του τελευταίου αγώνα. Ήδη αρκετός κόσμος επέστρεψε στην Ελλάδα, με την θλίψη αυτές τις ώρες να κυριαρχεί.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα η UEFA απάντησε αρνητικά στο αίτημα του ΠΑΟΚ να αναβληθεί το ματς με την Λιόν στο Groupama Stadium για την τελευταία αγωνιστική του Europa League.

Ήδη, τα πρώτα πούλμαν στο άκουσμα της είδησης αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους, δεδομένης της θλίψης που υπάρχει, με το παιχνίδι να παίζει πλέον εντελώς δευτερεύοντα ρόλο στο μυαλό όλων.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ όμως δεν έμειναν εκεί, καθώς με απόφασή τους, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λυών θα μείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1).