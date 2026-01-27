Κλειστή η εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium
Με απόφαση των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λιόν θα μείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1).
- ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Θρήνος επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρίσκονται καθ’ οδόν για τη νοτιοανατολική Γαλλία και την πόλη της Λιόν εν όψει του τελευταίου αγώνα. Ήδη αρκετός κόσμος επέστρεψε στην Ελλάδα, με την θλίψη αυτές τις ώρες να κυριαρχεί.
Όπως διαβάσατε νωρίτερα η UEFA απάντησε αρνητικά στο αίτημα του ΠΑΟΚ να αναβληθεί το ματς με την Λιόν στο Groupama Stadium για την τελευταία αγωνιστική του Europa League.
Ήδη, τα πρώτα πούλμαν στο άκουσμα της είδησης αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους, δεδομένης της θλίψης που υπάρχει, με το παιχνίδι να παίζει πλέον εντελώς δευτερεύοντα ρόλο στο μυαλό όλων.
Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ όμως δεν έμειναν εκεί, καθώς με απόφασή τους, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λυών θα μείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1).
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
- Θεσσαλονίκη: Ένας 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούταν – Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα
- Συγκλονιστικά μηνύματα παικτών του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Θερμοκήπια: Πώς μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι στη Γεωργία
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
- Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
- Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις