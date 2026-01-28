newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 09:05

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Spotlight

«Drumul morții» ήτοι «Δρόμος του θανάτου», χαρακτηρίζεται ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν σε σοκαριστικό τροχαίο, οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο, ενώ άλλες αναφορές λένε ότι στον συγκεκριμένο δρόμο σημειώνονται 60 με 70 θάνατοι κάθε χρόνο.

Ο DN6 (Drumul Național 6) που έχει τον χαρακτήρα εθνικής οδού,συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και τα σύνορα με την Ουγγαρία στο Cenad. Διασχίζει πολλές επαρχίες και πόλεις, όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και είναι ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες που χρησιμοποιούνται για ταξίδια από την Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη.

DN6 στη Ρουμανία: Στενός δρόμος με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση

Είναι ένας στενός δρόμος, με μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας: μία ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστική νησίδα. Είναι μήκους περίπου 639 χλμ,  με πολλή βαριά κίνηση φορτηγών, συχνές προσπεράσεις, ανεπαρκή οδική σήμανση, ελαττωματικά ή καθόλου προστατευτικά κιγκλιδώματα ενώ δεν υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση του οδοστρώματος δε,  είναι σε άθλια κατάσταση και υπάρχουν πολλές λακκούβες.

Το τμήμα κοντά στο Lugoj / Lugojel (όπου έγινε η τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ) θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα με πολλές μετωπικές συγκρούσεις και τυφλές προσπεράσεις.

DN6 στη Ρουμανία: 70 θάνατοι ετησίως

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας.

Στη μαύρη λίστα των ρουμανικών δρόμων, ο DN6 βρίσκεται πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί ετησίως), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί). Αυτοί οι πέντε δρόμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη Ρουμανία.

Η Ρουμανία παραμένει σταθερά η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, η χώρα κατέγραψε 77-78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 44 θάνατοι ανά εκατομμύριο. Συνολικά, περίπου 1.478 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στη Ρουμανία το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 7,4% όλων των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ – ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό για μια χώρα με πληθυσμό μόλις 19 εκατομμυρίων.

Η Ρουμανία το 2023 είχε 1.545 νεκρούς από τροχαία σε 4.500 σοβαρά ατυχήματα, ενώ το 2025 η χώρα θρήνησε 1.293 νεκρούς σε τροχαία.

Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
