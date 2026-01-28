«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

«Drumul morții» ήτοι «Δρόμος του θανάτου», χαρακτηρίζεται ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν σε σοκαριστικό τροχαίο, οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο, ενώ άλλες αναφορές λένε ότι στον συγκεκριμένο δρόμο σημειώνονται 60 με 70 θάνατοι κάθε χρόνο.

Ο DN6 (Drumul Național 6) που έχει τον χαρακτήρα εθνικής οδού,συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και τα σύνορα με την Ουγγαρία στο Cenad. Διασχίζει πολλές επαρχίες και πόλεις, όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και είναι ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες που χρησιμοποιούνται για ταξίδια από την Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη.

DN6 στη Ρουμανία: Στενός δρόμος με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση

Είναι ένας στενός δρόμος, με μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας: μία ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστική νησίδα. Είναι μήκους περίπου 639 χλμ, με πολλή βαριά κίνηση φορτηγών, συχνές προσπεράσεις, ανεπαρκή οδική σήμανση, ελαττωματικά ή καθόλου προστατευτικά κιγκλιδώματα ενώ δεν υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση του οδοστρώματος δε, είναι σε άθλια κατάσταση και υπάρχουν πολλές λακκούβες.

Το τμήμα κοντά στο Lugoj / Lugojel (όπου έγινε η τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ) θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα με πολλές μετωπικές συγκρούσεις και τυφλές προσπεράσεις.

DN6 στη Ρουμανία: 70 θάνατοι ετησίως

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας.

Στη μαύρη λίστα των ρουμανικών δρόμων, ο DN6 βρίσκεται πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί ετησίως), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί). Αυτοί οι πέντε δρόμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη Ρουμανία.

Η Ρουμανία παραμένει σταθερά η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, η χώρα κατέγραψε 77-78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 44 θάνατοι ανά εκατομμύριο. Συνολικά, περίπου 1.478 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στη Ρουμανία το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 7,4% όλων των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ – ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό για μια χώρα με πληθυσμό μόλις 19 εκατομμυρίων.

Η Ρουμανία το 2023 είχε 1.545 νεκρούς από τροχαία σε 4.500 σοβαρά ατυχήματα, ενώ το 2025 η χώρα θρήνησε 1.293 νεκρούς σε τροχαία.