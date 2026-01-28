Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας βρίσκονται οι τραυματίες από το πολύνεκρο τροχαίο με το βαν στο οποίο επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.

Εκεί έχουν φτάσει συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς, αλλά και εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συντονίσουν τις διαδικασίες επιστροφής των σορών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 13:00 της Τρίτης, σε πολυσύχναστο και επικίνδυνο οδικό άξονα της Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες.

Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Αναζητούν τα αίτια

Το γεγονός ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που κινούνται αρκετά φορτηγά έχει «βοηθήσει» στις ρουμανικές Αρχές στη διαδικασία της αναζήτησης των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος, καθώς έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό από τις κάμερες καταγραφής των οχημάτων.

Ήδη έχει δημοσιευτεί το βίντεο από το τελευταίο όχημα που προσπέρασαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πριν τη μοιραία σύγκρουση, ενώ η ρουμανική αστυνομία έχει στη διάθεσή της και άλλα βίντεο κατά τη διάρκεια της διαδρομής του μαύρου βαν στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.

Το βίντεο από το δυστύχημα έχει μπει στο μικροσκόπιο των Ρουμάνων προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Λάθος, αδιαθεσία ή ομίχλη

Όπως φαίνεται, κάνει κίνηση για να ολοκληρώσει την προσπέραση στο βυτιοφόρο που προπορευόταν, ανάβοντας δεξί φλας για να μπει ξανά στο ρεύμα κυκλοφορίας, όμως αμέσως ανάβει και αριστερό φλας για να κάνει μια ακόμα προσπέραση, με τη μοιραία κατάληξη να ακολουθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, αιφνίδιας αδιαθεσίας ή παθολογικού επεισοδίου του οδηγού.

Παράλληλα, ως πιθανές αιτίες εξετάστηκαν οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι ισχυροί άνεμοι ή η ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, που ίσως να επηρέασαν την πορεία του οχήματος ή την οπτική ικανότητα του οδηγού.

Άλλες πιθανές αιτίες που εξετάστηκαν αρχικά, όπως το ενδεχόμενο κλαταρίσματος ελαστικού ή πρόσκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνονται.

«Όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα»

Στη Ρουμανία μετέβησαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως «όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα».

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω είναι συγκλονισμένοι, όχι μόνο εμείς που είχαμε και μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα παιδιά. Νομίζω όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες επικοινωνίες με τα οικογένειες», τόνισε από την Τιμισοάρα ο Μάριος Τσάκας, μέλος ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ για τα μηνύματα συμπαράστασης από τις άλλες ομάδες είπε πως «είναι συγκινητικό μεν, αυτονόητο για μένα δε, γιατί σε μια τέτοια τραγωδία προφανώς δεν έχει χρώματα και μακάρι να μη συμβεί σε οπαδούς καμιάς ομάδας ποτέ ξανά».

Θα εξεταστεί η μετάφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκα, οι γιατροί θα ενημερώσουν τους συγγενείς και τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και για το αν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν οι τραυματίες σε ελληνικά νοσοκομεία. Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς και να διαπιστωθεί αν είναι δυνατό ένα ταξίδι επιστροφής τους στην Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκονται.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ένας βρίσκεται σε ΜΕΘ, έχοντας πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες φέρουν κακώσεις στη λεκάνη και τη σπονδυλική στήλη αντίστοιχα.

Όπως τονίζουν οι γιατροί του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για κανένα τραυματία δεν υπάρχει ανησυχία για τη ζωή του.

Σε συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές το ΥΠΕΞ

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, για το πρωτοφανές δυστύχημα που μας πλημμύρισε με θλίψη και οδύνη. Το υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές της Ρουμανίας» σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνεχίσει τις επαφές με τον ομόλογό του στη Ρουμανία και η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι κινητοποιήθηκε άμεσα. Είμαστε εκεί να συνδράμουμε σε ότι χρειαστεί, και γραφειοκρατικά και ουσιαστικά, για να βοηθήσουμε. Πρέπει να γίνει η αναγνώριση και η ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων», ανέφερε στο MEGA ο κ. Λοβέρδος.