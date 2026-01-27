Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί

Σοκαριστικά ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία θέτει ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση Τίτι Αουρ, ο οποίος μιλώντας στο ρουμανικό μέσο Digi24 περιέγραψε μια ακολουθία κινήσεων που δεν παραπέμπει σε «κλασικό» τροχαίο ατύχημα.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου, δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και ξαφνικά βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι αποκοιμήθηκε ή ότι ήταν κουρασμένος.

Όπως εξηγεί, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει κανονικά την προσπέραση και διέθετε άνετο χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα. Αντί όμως γι’ αυτό, το όχημα άρχισε να στρίβει ανεπαίσθητα προς τα αριστερά, λίγο-λίγο, μέχρι που κατευθύνθηκε ευθεία πάνω στο φορτηγό TIR, χωρίς να καταγραφεί καμία προσπάθεια αποφυγής.

Το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς είχε μόλις εκτελέσει προσπέραση, είπε ο ειδικός.

Ξαφνική αδιαθεσία ή διάσπαση προσοχής;

Αντίθετα, ο Τίτι Αουρ δεν αποκλείει μια ξαφνική αδιαθεσία ή μια επικίνδυνη στιγμή πλήρους διάσπασης προσοχής. Όπως αναφέρει, πρόκειται για καταστάσεις που συναντώνται συχνά σε έμπειρους οδηγούς μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι υποτιμούν τον κίνδυνο, πιστεύοντας πως η προσπέραση «έχει ήδη τελειώσει».

«Είτε μιλούσε με κάποιον μέσα στο όχημα είτε κοίταξε το κινητό του, η προσοχή του χάθηκε ολοκληρωτικά», σημειώνει, τονίζοντας ότι η πορεία του οχήματος δείχνει μια κατάσταση σχεδόν ασυνείδητη.

«Το γεγονός όμως ότι κατευθύνθηκε τόσο ξεκάθαρα κατευθείαν προς το φορτηγό ή, τέλος πάντων, χωρίς να προσπαθήσει να το αποφύγει, με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση του οδηγού ήταν μια μορφή ασυνειδησίας -ασυνειδησία με την έννοια ότι είτε ένιωσε αδιαθεσία είτε είχε την προσοχή του αλλού- γιατί ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει πώς να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό TIR», εξήγησε.