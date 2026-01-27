«Περίμεναν πώς και πώς να πάνε στον αγώνα» – Αποκαλυπτική μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο τροχαίο της Ρουμανίας

Συγκλονίζει η μαρτυρία φίλου των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία και ενώ μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδα με τη Λιόν στο πλαίσιο του Europa League.

Ο Σάκης Λαγογιάννης, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, μιλώντας στο MEGA περιέγραψε πως τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα που θα πήγαιναν στον αγώνα. «Τον περίμεναν πώς και πώς», είπε χαρακτηριστικά.

«Πήγαιναν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό» περιγράφει ο άνθρωπος που είδε κάποιους από τους φιλάθλους, λίγες ώρες πριν το μοιραίο ταξίδι

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν από συνδέσμους σε Ημαθία, Κατερίνη και δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης στην ΕΡΤ, οι τρεις νεκροί είναι από την περιοχή και ο ένας από την Κατερίνη.

Σύμφωνα πάντα με το MEGA την τελευταία στιγμή ακύρωσαν το ταξίδι τους για τη Γαλλία με το μοιραίο βαν δύο ακόμα φίλοι του ΠΑΟΚ.

«Μου επιβεβαίωσαν από την πρεσβεία ότι σκοτώθηκε ο αδερφός μου»

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας 30χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη. Ο αδελφός του μιλώντας στο MEGA είπε ότι μίλησε με την Πρεσβεία και του επιβεβαίωσαν πως ο αδελφός του είναι νεκρός.

«Είναι τρεις τραυματίες, ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο έχω μάθει είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα σχεδόν τίποτα. Το μόνο που μίλησα ήταν Πρεσβεία και με επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός. Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν εμένα τηλέφωνο. Και από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς, έως που μίλησα εγώ με το παλικάρι. Μου είπε αυτός και μετά πήρα τηλέφωνο Πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους επτά νεκρούς. Τι να σου πω τώρα; Εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι… επειδή απ’ ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους στράβωσε το τιμόνι μόνο του», είπε χαρακτηριστικά.