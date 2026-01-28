newspaper
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 07:34

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας βρίσκονται οι τραυματίες από το πολύνεκρο τροχαίο με το βαν στο οποίο επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.

Εκεί έχουν φτάσει συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς, αλλά και εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συντονίσουν τις διαδικασίες επιστροφής των σορών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 13:00 της Τρίτης, σε πολυσύχναστο και επικίνδυνο οδικό άξονα της Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες.

Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Αναζητούν τα αίτια

Το γεγονός ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που κινούνται αρκετά φορτηγά έχει «βοηθήσει» στις ρουμανικές Αρχές στη διαδικασία της αναζήτησης των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος, καθώς έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό από τις κάμερες καταγραφής των οχημάτων.

Ήδη έχει δημοσιευτεί το βίντεο από το τελευταίο όχημα που προσπέρασαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πριν τη μοιραία σύγκρουση, ενώ η ρουμανική αστυνομία έχει στη διάθεσή της και άλλα βίντεο κατά τη διάρκεια της διαδρομής του μαύρου βαν στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.

Το βίντεο από το δυστύχημα έχει μπει στο μικροσκόπιο των Ρουμάνων προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Λάθος, αδιαθεσία ή ομίχλη

Όπως φαίνεται, κάνει κίνηση για να ολοκληρώσει την προσπέραση στο βυτιοφόρο που προπορευόταν, ανάβοντας δεξί φλας για να μπει ξανά στο ρεύμα κυκλοφορίας, όμως αμέσως ανάβει και αριστερό φλας για να κάνει μια ακόμα προσπέραση, με τη μοιραία κατάληξη να ακολουθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, αιφνίδιας αδιαθεσίας ή παθολογικού επεισοδίου του οδηγού.

Παράλληλα, ως πιθανές αιτίες εξετάστηκαν οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι ισχυροί άνεμοι ή η ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, που ίσως να επηρέασαν την πορεία του οχήματος ή την οπτική ικανότητα του οδηγού.

Άλλες πιθανές αιτίες που εξετάστηκαν αρχικά, όπως το ενδεχόμενο κλαταρίσματος ελαστικού ή πρόσκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνονται.

«Όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα»

Στη Ρουμανία μετέβησαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως «όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα».

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω είναι συγκλονισμένοι, όχι μόνο εμείς που είχαμε και μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα παιδιά. Νομίζω όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες επικοινωνίες με τα οικογένειες», τόνισε από την Τιμισοάρα ο Μάριος Τσάκας, μέλος ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ για τα μηνύματα συμπαράστασης από τις άλλες ομάδες είπε πως «είναι συγκινητικό μεν, αυτονόητο για μένα δε, γιατί σε μια τέτοια τραγωδία προφανώς δεν έχει χρώματα και μακάρι να μη συμβεί σε οπαδούς καμιάς ομάδας ποτέ ξανά».

Θα εξεταστεί η μετάφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκα, οι γιατροί θα ενημερώσουν τους συγγενείς και τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και για το αν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν οι τραυματίες σε ελληνικά νοσοκομεία. Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς και να διαπιστωθεί αν είναι δυνατό ένα ταξίδι επιστροφής τους στην Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκονται.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ένας βρίσκεται σε ΜΕΘ, έχοντας πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες φέρουν κακώσεις στη λεκάνη και τη σπονδυλική στήλη αντίστοιχα.

Όπως τονίζουν οι γιατροί του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για κανένα τραυματία δεν υπάρχει ανησυχία για τη ζωή του.

Σε συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές το ΥΠΕΞ

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, για το πρωτοφανές δυστύχημα που μας πλημμύρισε με θλίψη και οδύνη. Το υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές της Ρουμανίας» σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνεχίσει τις επαφές με τον ομόλογό του στη Ρουμανία και η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι κινητοποιήθηκε άμεσα. Είμαστε εκεί να συνδράμουμε σε ότι χρειαστεί, και γραφειοκρατικά και ουσιαστικά, για να βοηθήσουμε. Πρέπει να γίνει η αναγνώριση και η ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων», ανέφερε στο MEGA ο κ. Λοβέρδος.

googlenews

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις
Ελλάδα 27.01.26

Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Τι έχουν διαπιστώσει μέχρι τώρα οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
Ελλάδα 27.01.26

«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα

ε προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης ...παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»
Ελλάδα 27.01.26

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που είδαν τις πέντε συναδέλφους τους να χάνονται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι ίδιοι να σώζονται από καθαρή τύχη

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
