Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Έπαιξε για τους αδικοχαμένους οπαδούς του και «λύγισε» με 10 παίκτες (vid)
Europa League 30 Ιανουαρίου 2026, 00:15

Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Έπαιξε για τους αδικοχαμένους οπαδούς του και «λύγισε» με 10 παίκτες (vid)

Ο ΠΑΟΚ κατέλαβε την 17η θέση της στη League Phase και στα πλέι οφ του Europa League και θα αντιμετωπίσει είτε τον Ερυθρό Αστέρα, είτε τη Θέλτα.

Σύνταξη
Στη Γαλλία ο ΠΑΟΚ έκανε κατάθεση ψυχής για τους αδικοχαμένους οπαδούς του, όμως παίζοντας με 10 παίκτες από το 41′ (αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας), λύγισε απέναντι στην πρωτοπόρο του Europa League, Λιόν, με 4-2.

Εν τέλει κατέλαβε την 17η θέση στη League Phase και στα πλέι οφ θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς εκτός έδρας στις 26 του επόμενου μήνα.

Πώς παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ-Οζντόεφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιακουμάκη.

Από την άλλη πλευρά η Λιόν παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες και με 4-3-3 το οποίο στην επιθετική του γραμμή είχε στους Μερά, αριστερά, Καραμπακ δεξιά και Ιμπέρ στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ και ανατριχιαστική σιωπή στο γήπεδο

Το ματς είχε καλό ρυθμό εξ αρχής, καθώς και οι δύο ομάδες. Η Λιόν ήταν εκείνη που είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς (σουτ Μορέιρα στο 16′), όμως ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός άνοιξε το σκορ, τέσσερα λεπτά! Ο Ζίβκοβιτς έκανε το 1-2 με τον Τάισον σε εκτέλεση κόρνερ, για να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι και ο Γιακουμάκης με πλασέ από κοντά έκανε το 0-1.

Ακολούθησε ανατριχιαστική στιγμή καθώς κανείς δεν πανηγύρισε το γκολ στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ακούστηκε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Επίσης ο σκόρερ πήρε φανέλα με το 12 στην πλάτη που είναι το νούμερο αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Ισοφάριση και αποβολή Κωνσταντέλια

Η Λιόν που είχε ποσοστά κατοχής της μπάλας άνω του 65% έφτασε στην ισοφάριση στο 34ο λεπτό (από κλέψιμο στον Κωνσταντέλια) με ένα αριστοτεχνικό σουτ του Ιμπέρ μέσα από την περιοχή, ανάμεσα από δύο παίκτες του δικεφάλου. Δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Τσιφτσής είχε μεγάλη απόκρουση σε τετ α τετ με τον Ντε Καρβάλιο.

Τα χειρότερα για την ομάδα του Λουτσέσκου όμως ήρθαν στο 41′ όταν ο Κωνσταντέλιας στην προσπάθεια του να διορθώσει με τάκλιν ένα λάθος του στο χώρο του κέντρου αντίκρισε και δεύτερη κίτρινη μέσα σε ένα πεντάλεπτο (η πρώτη για διαμαρτυρία του για φάουλ πριν την ισοφάριση των Γάλλων) κι έτσι άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Δεύτερο γκολ οι Γάλλοι, «καρμπόν» με το πρώτο

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο 2ο μέρος χωρίς αλλαγές και η αλήθεια είναι ότι συνέχισε να παλεύει και να προσπαθεί με όσες δυνάμεις είχε. Ήταν όμως δεδομένο ότι με παίκτη λιγότερο και απέναντι στην πρωτοπόρο του Europa League θα είχε προβλήματα όσο κυλούσε η ώρα. Έτσι η Λιόν έφτασε και σε δεύτερο τέρμα στο 55ο με σου του κορυφαίου παίκτη της τον Μερά (ασίστ και πάλι ο Μορεϊρα), μετά από λάθος του ΠΑΟΚ και αργή επιστροφή.

Έβγαλαν ψυχή και ισοφάρισαν οι ασπρόμαυροι
Ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε σε κανένα σημείο και έφτασε σε μια παλικαρίσια ισοφάριση αφου πρώτη είχε ταλαιπωρήσει αρκετές φορές την άμυνα των γηπεδούχων. Και πάλι από κόρνερ και πάλι από ασίστ του Ζίβκοβιτς,μ αυτή τη φορά ο Μεϊτέ σκόραρε με κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής νικώντας… όλη την άμυνα της Λιόν! Και πάλι δεν πανηγυρίστηκε το γκολ και πάλι υψώθηκε η φανέλα με το Νο12 από τους παίκτες του δικεφάλου.

Χαμένο πέναλτι για τη Λιόν και αποβολή του Λουτσέσκου
Στο 81′ ο Μιχαηλίδης κλώτσησε άθελα του τον Ιμπερ προσπαθώντας να απομακρύνει τη μπάλα από την περιοχή  και ο διαιτητής αφού τσέκαρε το VAR, κατελόγισε την εσχάτη των ποινών, την οποία όμως ο Καραμπακ σπατάλησε σημαδεύοντας το δοκάρι!

Δεν άντεξε ο ΠΑΟΚ ακόμη δύο γκολ για τους Γάλλους
Εν τέλει έπρεπε να φτάσουμε στο 88΄για να ηττηθεί ο ΠΑΟΚ, Σε εκείνο το σημείο ο Κάραμπεκ πήρε το… αίμα του πίσω, καθώς μετά από ωραία ενέργεια του Ροντρίγκεθ που είχε μπει πριν λίγο, έκανε με ψύχραιμο πλασέ το 3-2. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε ο νεαρός Ροντρίγκεθ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ στάθηκε εξαιρετικά στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, όμως το γεγονός ότι έπαιξε από το 41′ με παίκτη λιγότερο ουσιαστικά έκρινε και τον νικητή. Εξαιρετικός ο Άντριγια Ζίβκοβιτς με δύο ασίστ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Φυσικά η αποβολή του Κωνσταντέλια, η οποία δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα για τον δικέφαλο που θα μπορούσε να είχε φύγει τουλάχιστον με την ισοπαλία αν έπαιζε σε όλο το ματς 11-11.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Σε ένα παιχνίδι που έγινε υπό τη βαριά σκιά του τραγικού δυστυχήματος δεν υπάρχουν χειρότεροι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πολλή δουλειά απόψε για τον Ισπανό διαιτητή Ρικάρντο ντε Μπούργκος. Στο 17′, ο Μερά έπεσε στο έδαφος σε τετ α του με τον Τσιφτσή, ωστόσο ο ρέφερι βλέποντας και τον βοηθό να δείχνει οφσάιντ, συμφώνησε μαζί του. Πάντως όσον αφορά την πρώτη ήταν περισσότερο βουτιά του παίκτη των Γάλλων και όχι πέναλτι όπως ζήτησαν οι Γάλλοι. Επίσης απέβαλε τον Κωνσταντέλια με δύο κίτρινες μέσα 5 λεπτά, στο 36΄για διαμαρτυρία του για φάουλ στην αρχή της φάσης πριν την ισοφάριση και στο 41′ για τάκλιν. Η δεύτερη ήταν κομμάτι τραβηγμένη. Κόκκινη και στον Λουτσέσκου στο 82΄που πέταξε μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο, στη φάση του καταλογισμού του πέναλτι της Λιόν

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR δεν συμφώνησε με τον Κωνσταντέλια για φάουλ στην αρχή της φάσης του γκολ της Λιόν, αλλά με τον διαιτητή και έτσι δεν παρενέβη. Το VAR τσέκαρε και το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ στο 67′ για επιθετικό φάουλ του Γιακουμάκη και το μέτρησε κανονικά.  Επίσης στο 81΄ κάλεσε τον Μπούργκος για να δει το άτσαλο μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη στον Ιμπερ για να καταλογίσει το πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ:

34′ Ιμπέρ, 55 Μερά, 88΄Κάραμπεκ, 90+3′ Ροντρίγκεθ – 20΄ Γιακουμάκης, 67′ Μεϊτέ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λυών (Πάολο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ (68’ Άμπνερ), Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Ντε Καρβάλιο (86’ Χαμντανί), Κάραμπετς, Μέρα (68′ Γκονσάλβες), Μόρτον (46’ Τέσμαν), Μορέιρα (86′ Ροντρίγκες), Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (90’ Καμαρά), Μεϊτέ, Τάισον (84’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (86’Μύθου)

