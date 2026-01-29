Ισοφάρισε με τον Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ (vid)
Ξανά μέσα στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ο οποίος ισοφάρισε 2-2 τη Λιόν με τον Μεϊτέ.
Το παλεύει ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφαρίζει με τον Μεϊτέ, ο οποίος επίσης δεν πανηγύρισε.
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Μεϊτέ πήδηξε ψηλότερα από όλους και σκόραρε με κεφαλιά για το 2-2.
Δείτε το γκολ του ΠΑΟΚ:
