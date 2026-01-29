sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Ισοφάρισε με τον Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ (vid)
Europa League 29 Ιανουαρίου 2026, 23:47

Ισοφάρισε με τον Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ (vid)

Ξανά μέσα στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ο οποίος ισοφάρισε 2-2 τη Λιόν με τον Μεϊτέ.

Το παλεύει ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφαρίζει με τον Μεϊτέ, ο οποίος επίσης δεν πανηγύρισε.

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Μεϊτέ πήδηξε ψηλότερα από όλους και σκόραρε με κεφαλιά για το 2-2.

Δείτε το γκολ του ΠΑΟΚ:

Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Europa League 29.01.26

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
