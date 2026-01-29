Συγκλονιστικές στιγμές στο «Groupama Stadium»: Οι Γάλλοι τίμησαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid, pics)

Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης διεξάγεται το Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Λίγο πριν τη σέντρα, αντιπροσωπεία των οπαδών της γαλλικής ομάδας, παρέδωσαν στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του Δικεφάλου, Χρήστο Καρυπίδη, στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών των «ασπρόμαυρων».

Παράλληλα, λίγο αργότερα, ενώ τηρήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή, οι οπαδοί των «λιονέ», τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας και από την εξέδρα. Και στα δύο πέταλα του «Groupama Stadium» αναρτήθηκαν πανό με ξεχωριστά μηνύματα, ενώ όλοι ανεξαιρέτως σήκωσαν τα πανό τους προς τον ουρανό. Στο ένα πανό αναγράφεται στα αγγλικά το μήνυμα «ο πόνος δεν έχει χρώματα, αναπαυτείτε εν ειρήνη» και στο άλλο το «αναπαυτείτε εν ειρήνη» στα ελληνικά.

Δείτε τις συγκινητικές στιγμές