Συγκλονιστικές στιγμές στο «Groupama Stadium»: Οι Γάλλοι τίμησαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid, pics)
Με τα κασκόλ στον ουρανό και ένα πανό που αναγράφει «αναπαυτείτε εν ειρήνη», τίμησαν οι οπαδοί της Λιόν τα θύματα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος.
- Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
- Σπίτι μου 2: Στο 72% η απορρόφηση – Στα 119.000 το μέσο δάνειο [πίνακες]
- Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
- Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης διεξάγεται το Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Λίγο πριν τη σέντρα, αντιπροσωπεία των οπαδών της γαλλικής ομάδας, παρέδωσαν στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του Δικεφάλου, Χρήστο Καρυπίδη, στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών των «ασπρόμαυρων».
Παράλληλα, λίγο αργότερα, ενώ τηρήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή, οι οπαδοί των «λιονέ», τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας και από την εξέδρα. Και στα δύο πέταλα του «Groupama Stadium» αναρτήθηκαν πανό με ξεχωριστά μηνύματα, ενώ όλοι ανεξαιρέτως σήκωσαν τα πανό τους προς τον ουρανό. Στο ένα πανό αναγράφεται στα αγγλικά το μήνυμα «ο πόνος δεν έχει χρώματα, αναπαυτείτε εν ειρήνη» και στο άλλο το «αναπαυτείτε εν ειρήνη» στα ελληνικά.
Δείτε τις συγκινητικές στιγμές
- Η τελική βαθμολογία του Europa League
- Με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ
- Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Έπαιξε για τους αδικοχαμένους οπαδούς του και «λύγισε» με 10 παίκτες
- Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1: Ο Ταμπόρδα φώναξε «παρών»
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-0: «Περίπατος» και πρόκριση των reds στα playoffs του Europa League (vids)
- Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79: Οι Γερμανοί διέλυσαν την ομάδα του Ιτούδη
- Ισοφάρισε με τον Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορώ να συγκρίνω όσα έχω πετύχει στον Ολυμπιακό» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις