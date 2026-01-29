Το πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν: «Καλό παράδεισο αδέρφια» (pics)
Δείτε το πανό ανάρτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην άδεια κερκίδα του «Groupama Stadium», έδρα της Λιόν, ενόψει της αποψινής (29/1) αναμέτρησης του Europa League
Σε βαρύ κλίμα ο ΠΑΟΚ, εξαιτίας του θανατηφόρου τροχαίου με τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία, θα αντιμετωπίσει στις 22:00 τη Λιόν στο «Groupama Stadium», για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.
Αρκετή ώρα πριν το ματς, στο γήπεδο έχει αναρτηθεί ένα πανό στην κερκίδα των φίλων του ΠΑΟΚ που θα παραμένει κλειστή λόγω πένθους, το οποίο αναγράφει «Καλό παράδεισο αδέρφια».
Υπενθυμίζεται πως με απόφαση των οργανωμένων οπαδών του συλλόγου όλοι γύρισαν πίσω στην Ελλάδα και η κερκίδα των φιλοξενούμενων θα είναι κλειστή, ως φόρος τιμής για τα θύματα του τροχαίου.
Δείτε τις φωτογραφίες με το πανό στο γήπεδο της Λιόν:
