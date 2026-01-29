Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ – «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»
Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνόδευσαν τις σορούς προς την Τούμπα.
- «Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
- Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για φάρσα – Έκαναν τηλεφώνημα για βόμβα στο σχολείο τους
- Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επέτειο των Ιμίων στο κέντρο της Αθήνας
- «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Με σιωπή, κόρνες και συνθήματα πνιγμένα στη συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το βράδυ της Πέμπτης τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Λίγο πριν από τις 19.30, η αυτοκινητοπομπή που συνόδευε τις σορούς τους έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας. Οι επτά φίλαθλοι είχαν επαναπατριστεί νωρίτερα με αεροσκάφος C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι.
Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνόδευσαν τις σορούς προς την Τούμπα, ακολουθώντας διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της Εθνικής Αντιστάσεως, της Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους. Με κόρνες και συνθήματα, η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Στο γήπεδο της Τούμπας επικράτησε βουβός πόνος. Δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν τις σορούς, ανάβοντας πυρσούς και φωνάζοντας «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Η νύχτα φωτίστηκε έξω από το γήπεδο, σε μια στιγμή όπου η συγκίνηση και το πένθος κυριάρχησαν.
Συγκίνηση στο τρισάγιο στην Τιμισοάρα
Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.
Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης (29/01). Δυο ασθενοφόρα παρέλαβαν τον 20χρονο Κώστα και 28χρονο Μάριο απο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Η Ελληνίδα Πρέσβης στη Ρουμανία βρέθηκε στο πλάι των τραυματιών και κατα την αναχώρησή τους.
Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε εκτάκτως σε σοβαρή επέμβαση που σύμφωνα με τους γιατρούς πήγε καλά. Στην Ελλάδα θα επιστρέψει όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.
Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για την αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.
- Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
- Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ – «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»
- Μεξικό: Ο χαμένος τάφος του μυστηριώδους «λαού των σύννεφων» ανακαλύφθηκε μετά από 1.400 χρόνια
- Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
- «Σενάριο» για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα
- Τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν; Αυτά είναι τα 7 σενάρια
- Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
- Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις