Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ – «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 20:16

Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ – «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνόδευσαν τις σορούς προς την Τούμπα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με σιωπή, κόρνες και συνθήματα πνιγμένα στη συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το βράδυ της Πέμπτης τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Λίγο πριν από τις 19.30, η αυτοκινητοπομπή που συνόδευε τις σορούς τους έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας. Οι επτά φίλαθλοι είχαν επαναπατριστεί νωρίτερα με αεροσκάφος C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι.

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνόδευσαν τις σορούς προς την Τούμπα, ακολουθώντας διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της Εθνικής Αντιστάσεως, της Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους. Με κόρνες και συνθήματα, η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στο γήπεδο της Τούμπας επικράτησε βουβός πόνος. Δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν τις σορούς, ανάβοντας πυρσούς και φωνάζοντας «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Η νύχτα φωτίστηκε έξω από το γήπεδο, σε μια στιγμή όπου η συγκίνηση και το πένθος κυριάρχησαν.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Συγκίνηση στο τρισάγιο στην Τιμισοάρα

Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης (29/01). Δυο ασθενοφόρα παρέλαβαν τον 20χρονο Κώστα και 28χρονο Μάριο απο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Η Ελληνίδα Πρέσβης στη Ρουμανία βρέθηκε στο πλάι των τραυματιών και κατα την αναχώρησή τους.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε εκτάκτως σε σοβαρή επέμβαση που σύμφωνα με τους γιατρούς πήγε καλά. Στην Ελλάδα θα επιστρέψει όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για την αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Business
Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

inWellness
inTown
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)

Ο Ροντινέι γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του χορεύοντας σε βραζιλιάνικους ρυθμούς και βεβαίως με το καλύτερο δώρο που ήταν η μεγάλη πρόκριση που πτέυχε ο Ολυμπιακός επί του Άγιαξ.

Σύνταξη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ποδόσφαιρο 29.01.26

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
