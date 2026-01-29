Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ – «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»

Με σιωπή, κόρνες και συνθήματα πνιγμένα στη συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το βράδυ της Πέμπτης τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Λίγο πριν από τις 19.30, η αυτοκινητοπομπή που συνόδευε τις σορούς τους έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας. Οι επτά φίλαθλοι είχαν επαναπατριστεί νωρίτερα με αεροσκάφος C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι.

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνόδευσαν τις σορούς προς την Τούμπα, ακολουθώντας διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της Εθνικής Αντιστάσεως, της Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους. Με κόρνες και συνθήματα, η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στο γήπεδο της Τούμπας επικράτησε βουβός πόνος. Δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν τις σορούς, ανάβοντας πυρσούς και φωνάζοντας «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Η νύχτα φωτίστηκε έξω από το γήπεδο, σε μια στιγμή όπου η συγκίνηση και το πένθος κυριάρχησαν.

Συγκίνηση στο τρισάγιο στην Τιμισοάρα

Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης (29/01). Δυο ασθενοφόρα παρέλαβαν τον 20χρονο Κώστα και 28χρονο Μάριο απο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Η Ελληνίδα Πρέσβης στη Ρουμανία βρέθηκε στο πλάι των τραυματιών και κατα την αναχώρησή τους.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε εκτάκτως σε σοβαρή επέμβαση που σύμφωνα με τους γιατρούς πήγε καλά. Στην Ελλάδα θα επιστρέψει όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για την αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.