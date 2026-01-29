Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Συγκλονίζει η ιστορία, που αφορά ένα από τα θύματα του δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο πατέρας του Δημήτρη Μαρωνίτη, ενός εκ των οπαδών του Δικεφάλου, που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία σκοτώθηκε επίσης σε τροχαίο, που σημειώθηκε σε δρόμο της ίδιας χώρας πριν από κάποια χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία, εκεί όπου λίγα χρόνια μετά θα έφευγε σε τροχαίο δυστύχημα και ο γιος του.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο προσγειώθηκε το C-130 που μεταφέρει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Λίγο πριν από την αναχώρησή του τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Νωρίτερα σήμερα, αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου νοσηλεύονται στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής των τραυματιών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.