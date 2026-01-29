Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης τελέστηκε στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας το τρισάγιο για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού των σορών.

Ο Μητροπολίτης Ιωάννης, φανερά συγκινημένος, ανέγνωσε τα ονόματα των θυμάτων πάνω από τα φέρετρα, στα οποία νωρίτερα είχε εναποθέσει από ένα λευκό τριαντάφυλλο ως φόρο τιμής.

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Η διαδικασία μεταφοράς των σορών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ θα δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους, και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν έως την Τούμπα όπου έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων νεαρών.

Νωρίτερα σήμερα, αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου νοσηλεύονται στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.