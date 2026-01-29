Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Επιστρέφουν δύο από τους τρεις τραυματίες – Τι είπε η ελληνίδα πρέσβειρα [βίντεο]

Αναχώρησαν πριν από λίγο από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα, οι δύο τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, με τους εφτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι επιζώντες του τροχαίου δυστυχήματος που συγκλόνισε την χώρα, επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ που θα επαναπατρίσει στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες.

Η αναχώρηση των δύο τραυματιών από το νοσοκομείο της Ρουμανίας

Η πτήση για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. Oι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

<br />

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.

Επίσης αργά το απόγευμα θα γίνει η μεταφορά των σορών των 7 φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο νοσοκομείο της Ρουμανίας βρέθηκε και η πρέσβειρα της Ελλάδας, Ευαγγελία Γραμματίκα.

«Είμαι ευγνώμων στις προσπάθειες της Ρουμανίας για τον επαναπατρισμό των τραυματιών στην Ελλάδα» είπε αρχικά.

Στη συνέχει μίλησε για τους τραυματίες. «Τα δύο παιδιά είναι καλά για να μεταφερθούν. Ο ένας είναι πολυτραυματίας. Ο δεύτερος που θα μεταφερθεί σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση»

Για τον τρίτο τραυματία, η πρέσβειρα είπε ότι υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση η οποία πήγε πολύ καλά. Σε ότι αφορά στην επιστροφή του, είπε ότι θα χρειαστεί να περάσει κάποιες μέρες για να αναρρώσει.