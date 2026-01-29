Δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ: Αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας, επιστρέφουν οι σοροί από τη Ρουμανία

Με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα επαναπατριστούν οι επτά σοροί των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, συνοδεία των οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά», θα φτάσουν στο γήπεδο της Τούμπας.

Από αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί μοτοπορεία, με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας να στέλνουν το δικό τους μήνυμα: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

<br />

Οι σοροί θα φτάσουν έξω από το πέταλο της Θύρας 4 στην Τούμπα, όπου οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα πουν το δικό τους αντίο στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς.

Η ανακοίνωση συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ:

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά. Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Επιστρέφουν και οι τραυματίες

Αεροπορικώς θα γίνει και ο επαναπατρισμός των τραυματιών, με ειδικό αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας. Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα επιστρέψουν και οι τρεις τραυματίες, μια επιπλοκή στην κατάσταση του ενός, δεν του επιτρέπει να μετακινηθεί καθώς υπεβλήθη σε νέο χειρουργείο το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, μετά από νέο απεικονιστικό έλεγχο (μαγνητική τομογραφία) που διενεργήθηκε το απόγευμα, οι θεράποντες ιατροί εντόπισαν ευρήματα που καθιστούσαν αναγκαία μια άμεση χειρουργική επέμβαση.

Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος τραυματίας κρίθηκε μη μετακινήσιμος και στην παρούσα φάση θα παραμείνει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για το χειρουργείο και τη μετεγχειρητική του νοσηλεία. Η επιστροφή του στην Ελλάδα θα επαναξιολογηθεί μετά από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Ερευνούν τα βίντεο και αναζητούν τα αίτια

Τα βίντεο από το δυστύχημα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Ρουμάνων προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως φαίνεται, κάνει κίνηση για να ολοκληρώσει την προσπέραση στο βυτιοφόρο που προπορευόταν, ανάβοντας δεξί φλας για να μπει ξανά στο ρεύμα κυκλοφορίας, όμως αμέσως ανάβει και αριστερό φλας για να κάνει μια ακόμα προσπέραση, με τη μοιραία κατάληξη να ακολουθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, αιφνίδιας αδιαθεσίας ή παθολογικού επεισοδίου του οδηγού.

Παράλληλα, ως πιθανές αιτίες εξετάστηκαν οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι ισχυροί άνεμοι ή η ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, που ίσως να επηρέασαν την πορεία του οχήματος ή την οπτική ικανότητα του οδηγού.

Άλλες πιθανές αιτίες που εξετάστηκαν αρχικά, όπως το ενδεχόμενο κλαταρίσματος ελαστικού ή πρόσκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνονται.

«Έκανε S στον δρόμο»

Ο Τούντορ Κρατσιούν, αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας στη Ρουμανία, που βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από το μίνι βαν, περιέγραψε ότι ο οδηγός «έκανε S στον δρόμο» πριν από το δυστύχημα. Όπως είπε, προσπαθούσε να εκτιμήσει αν μπορούσε να προσπεράσει, ωστόσο από τη θέση του φαινόταν καθαρά ότι η προσπέραση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο οδηγός αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει, χτύπησε πρώτα το φορτηγό στα δεξιά του προσπαθώντας να επιστρέψει στη λωρίδα του και στη συνέχεια εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Ο ίδιος μάρτυρας ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε ότι μετά τη σύγκρουση είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το όχημα όρθιος.

Αστυνομική πηγή με γνώση της έρευνας ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι η πραγματογνωμοσύνη θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.