Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
InShorts 29 Ιανουαρίου 2026, 14:57
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του συλλόγου και όχι μόνο.

Λίγο πριν από τις 13:30, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου», μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ο επαναπατρισμός τους οργανώθηκε από νωρίς το πρωί, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να απογειώνεται από την Ελευσίνα με προορισμό την Τιμισοάρα, όπου οι τραυματίες είχαν διακομιστεί προηγουμένως με ασθενοφόρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13:10 και αμέσως ακολούθησε η μεταφορά τους στο «Παπαγεωργίου», υπό τη συνοδεία οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν έντονα φορτισμένες στιγμές, καθώς συγγενείς και φίλοι περίμεναν τους τραυματίες με λουλούδια, εμφανώς συγκινημένοι.

Οι δύο φίλαθλοι οδηγήθηκαν αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις. Θα παραμείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τους στις αρμόδιες κλινικές. Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας της τραγωδίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

YouTube thumbnail

Παρών στην υποδοχή των δύο νέων ήταν ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλης Κούπκας, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης, καθώς επίσης συγγενείς και φίλοι τους που φορούσαν μπλούζες με διακριτικά του ΠΑΟΚ και με μπουκέτα λουλούδια.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κούπκας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράσταση της 3ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως «το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας όλες τις ειδικότητες των γιατρών, για να παρέχει την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Τράπεζες
Jefferies: Δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στον τραπεζικό δανεισμό

Jefferies: Δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στον τραπεζικό δανεισμό

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές της Ουκρανίας

Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία

ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης
ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον ΥΠΕΞ, ο Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο Μαρινάκης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι
Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Curtin καταλήγουν ότι οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ μεταφέρθηκαν από ανθρώπους και όχι από πάγο, καθώς η περιοχή δεν επηρεάστηκε από παγετωνική δραστηριότητα κατά την Εποχή των Παγετώνων

Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής
Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Από σήμερα 29 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας σε 400 παιδιά Δημοτικών και Γυμνασίων της Αττικής, ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

