Το συγκινητικό μήνυμα του ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω» (pics)
Οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να συγκινεί με την ανάρτησή της.
Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ από τη Ρουμανία. Με το συγκεκριμένο αεροσκάφος επέστρεψαν οι δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 νεαροί άνθρωποι.
Oι δύο τραυματίες, στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για εξετάσεις και νοσηλεία.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media αναφέρθηκε στην επιστροφή αυτή.
«Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή», αναφέρει.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
Δύο παιδιά μας είναι πίσω…
Δίπλα στους ανθρώπους μας.
Kάθε στιγμή. pic.twitter.com/Ttd2LMNQsZ
— PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026
Με C-130 θα επαναπατριστούν οι σοροί
Παράλληλα, λίγο μετά τις 13:30 απογειώθηκε από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία, για τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.
Στην Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας
Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.
Επίσης αργά το απόγευμα θα γίνει η μεταφορά των σορών των 7 φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους.
