Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.
Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ ο ΠΑΟΚ είναι στη Γαλλία για το ματς της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και θέλει τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία του Europa League.
Και στον απόηχο της τραγωδίας στη Ρουμανία, που 7 φίλοι του Δικεφάλου έχασα την ζωή τους σε τροχαίο, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ακόμη ένα κίνητρο για το σπουδαίο διπλό, αφού με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα της βαθμολογίας και κατ’ επέκταση να βρεθεί απευθείας στους «16» του Europa League.
Πώς θα γίνει αυτό; Τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρουν 6 ματς από τα 18 αποψινά και to10.gr καταγράφει τα αποτελέσματα που «ψάχνει» ο Δικέφαλος που θα του δώσουν το δικαίωμα να «κοιτάξει» την 8άδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα που θέλει ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στην 8άδα αν νικήσει τη Λιόν
Παναθηναϊκός – Ρόμα: Νίκη Παναθηναϊκού
Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος: Νίκη Νότιγχαμ
Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα: Ισοπαλία ή νίκη Θέλτα
Μπέτις – Φέγενορντ: Ισοπαλία ή νίκη Φέγενορντ
Πόρτο – Ρέιντζερς: Ισοπαλία ή νίκη Ρέιντζερς
Γκενκ – Μάλμε: Ισοπαλία ή νίκη Μάλμε
Ο ΠΑΟΚ θέλει 4 από τα παραπάνω να τα συνδυάσει με δικιά του νίκη προκειμένου να βρεθεί στην 8άδα, ενώ παράλληλα θα πρέπει Στουτγκάρδη, Θέλτα και Μπολόνια, που ισοβαθμούν πριν τη σέντρα της 8ης αγωνιστικής, είτε να μην νικήσουν είτε να μη βελτιώσουν τη διαφορά τερμάτων τους. Να σημειωθεί πως, σε περίπτωση ισοπαλίας το σενάριο «8άδα» δεν υφίσταται.
Για τους λάτρεις της στατιστικής: Η σελίδα Football Meets Data να δίνει μόλις 1% πιθανότητα στον ΠΑΟΚ για την 8άδα και κατ’ επέκταση την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League.
