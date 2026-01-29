newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Επαναπατρίζονται με το C130 οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 15:56

Επαναπατρίζονται με το C130 οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα

Έφτασε στην Τιμισοάρα το C130 για να παραλάβει τις επτά σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ανείπωτη θλίψη επικρατεί για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Γύρω στις 14:00, απογειώθηκε και το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για τον επαναπατρισμό των σορών των 7 νεαρών ανδρών.

Οι σοροί προς στιγμή βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα όπου τελείται τρισάγιο για τα αδικοχαμένα παιδιά από τον μητροπολίτη Ιωάννης του Μπανάτ.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», «συνοδεύοντάς» τους με μηχανές.

Νωρίτερα λίγα λεπτά μετά τις 13:00 έφθασαν στη Θεσσαλονίκη και οι δύο τραυματίες από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα μέχρι οι γιατροί να κρίνουν ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι δύο τραυματίες

Λίγο πριν από τις 13:30, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου», μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ο επαναπατρισμός τους οργανώθηκε από νωρίς το πρωί, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να απογειώνεται από την Ελευσίνα με προορισμό την Τιμισοάρα, όπου οι τραυματίες είχαν διακομιστεί προηγουμένως με ασθενοφόρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13:10 και αμέσως ακολούθησε η μεταφορά τους στο «Παπαγεωργίου», υπό τη συνοδεία οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν έντονα φορτισμένες στιγμές, καθώς συγγενείς και φίλοι περίμεναν τους τραυματίες με λουλούδια, εμφανώς συγκινημένοι.

Οι δύο φίλαθλοι οδηγήθηκαν αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις. Θα παραμείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τους στις αρμόδιες κλινικές. Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας της τραγωδίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παρών στην υποδοχή των δύο νέων ήταν ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλης Κούπκας, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης, καθώς επίσης συγγενείς και φίλοι τους που φορούσαν μπλούζες με διακριτικά του ΠΑΟΚ και με μπουκέτα λουλούδια.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κούπκας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράσταση της 3ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως «το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας όλες τις ειδικότητες των γιατρών, για να παρέχει την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

