Επαναπατρίστηκαν οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Η υποδοχή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.00.

Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο της Τούμπας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των χαμένων νεαρών.

Οι συγγενείς των θυμάτων έκαναν έκκληση να μην μεταδοθούν εικόνες από τις αφίξεις των σορών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Υπενθυμίζεται ότι έγινε τρισάγιο για τα αδικοχαμένα παιδιά στο αεροδρόμιο της πόλης της Ρουμανίας από τον μητροπολίτη Ιωάννη του Μπανάτ.

Βίντεο από την άφιξη του C130:

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν το C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας και θα κάνουν τον γύρο του σταδίου. Στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4 όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η στιγμή που φτάνει η μηχανοκίνητη πομπή στο αεροδρόμιο:

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες

Σε Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας θα γίνουν αύριο Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) θα γίνουν οι κηδείες των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, σύμφωνα με το voria.gr.