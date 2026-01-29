newspaper
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 17:56
Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 17:30

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Οι εικόνες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους σοκάρουν.

Ειδικοί αναλύουν στην κάμερα του «Live News» καρέ – καρέ αυτές τις εικόνες και προχωρούν στις τελικές εκτιμήσεις τους για το φονικό τροχαίο που σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

«Δεν επηρεάζει την κίνηση του οχήματος το cruise control – Δεν έχει lane assistance»

Ο ιδιοκτήτης του βαν, όμοιο με αυτό που επέβαιναν οι 10 φίλοι του ΠΑΟΚ, μιλάει για τον εξοπλισμό και την οδική συμπεριφορά του οχήματος. Περιμένει και εκείνος να μάθει από επίσημα χείλη τι έφταιξε και έφερε τη συμφορά:

«Σε αυτήν την έκδοση το θεωρώ λίγο απίθανο. Δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα μήπως, να πάθει κάποιο βραχυκύκλωμα ο εγκέφαλος, ο μίνι εγκέφαλος του αυτοκινήτου και να μην δώσει εντολή, να σου κλειδώσει το τιμόνι», ανέφερε ο Γιάννης Δρόσος, ιδιοκτήτης βαν.

Το βαν κατασκευάστηκε το 2017 και έχει τον ίδιο εξοπλισμό με εκείνο που διαλύθηκε μετά την πλαγιομετωπική σύγκρουση στη Ρουμανία.

Απλό δίπλωμα

«Το συγκεκριμένο, το 9θέσιο, χρειάζεσαι ένα κανονικό δίπλωμα. Όπως ένα κανονικό ΙΧ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Από τις 9 θέσεις και πάνω, χρειάζεσαι άλλης κατηγορίας δίπλωμα».

Σύστημα lane assistance δεν διαθέτει το βαν. Υπάρχει μόνο ένα cruise control, όπως λέει ο ιδιοκτήτης, που είναι αδύνατον να επηρεάσει την κίνηση του οχήματος.

«Lane Assist δεν υπάρχει στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον σε αυτό το μοντέλο του 2017. Μπορούμε να το δούμε και όταν ανοίγουμε τώρα το φλας και μπαίνουμε κανονικά στη λωρίδα μας, ότι δεν μας ανοίγει κάποια ένδειξη», τονίζει ο κ. Δρόσος.

Ερωτήματα για την μη αντίδραση του οδηγού την στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης

Όλη η αλήθεια για το δυστύχημα πιθανότατα να έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο του οχήματος. Αν εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα υπήρξε τεχνικό πρόβλημα που άλλαξε την πορεία του βαν ή αν μπλόκαρε κάποιο από τα συστήματα ασφαλείας του, θα έχει αποτυπωθεί στα σχετικά δεδομένα εξηγούν ειδικοί εμπειρογνώμονες.

«Υπάρχει cruise control στο αυτοκίνητο, που ουσιαστικά ρυθμίζεις μία συγκεκριμένη σταθερή ταχύτητα που θες να πηγαίνει το αυτοκίνητο, χωρίς εσύ να χρειάζεται να πατάς το γκάζι», σημειώνει ο κ. Δρόσος.

Για την ώρα, οι αναλύσεις συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί γιατί στο σημείο ο οδηγός δεν μπήκε στο ρεύμα κυκλοφορίας του, αν και όπως φαίνεται μπορούσε να το κάνει.

«Κυριολεκτικά βλέπει τον ‘Χάρο’ να έρχεται κατά πάνω του. Και εγώ δεν βλέπω ούτε αποφευκτικό ελιγμό να μπει, γιατί έχει περιθώριο να μπει», τόνισε ο πραγματογνώμων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς.

Ο οδηγός είχε ανάψει το δεξί φλας του οχήματος, αλλά στη συνέχεια, λίγα μόνο μέτρα πριν την πλαγιομετωπική σύγκρουση με το φορτηγό, ανάβει το αριστερό.

Τι μπορεί να συνέβη στην καμπίνα του αυτοκινήτου;

Πόσο πιθανό είναι να μην είδε το φορτηγό; Πόσο επηρέασαν τις αποφάσεις του οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο;

«Όσον αφορά στους ανέμους που υπάρχουνε σε μεγάλα οχήματα κατά τις προσπεράσεις, είναι ένα δεδομένο αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην ισχύει, γιατί το βαν προσπερνάει άνετα το βυτιοφόρο», δήλωσε ο πραγματογνώμων Λουκάς Στεργίου.

Μετά το πέρασμα του πρώτου 24ωρου, οι ειδικοί θεωρούν ως πιθανότερο κάτι να συνέβη μέσα στην καμπίνα των επιβατών, που έκανε τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο. Ήταν παρεμβολή από συνεπιβάτη; Ή μήπως κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας; Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Ή αποσπάστηκε η προσοχή του από τους συνεπιβάτες του και συνομίλησαν, ή εκείνος δεν κατάλαβε ότι ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα όχημα και ήθελε να προσπεράσει το προπορευόμενο φορτηγό ή κάποιος παράγοντας υγείας», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χασιώτης, πραγματογνώμονας & μηχανολόγος μηχανικός.

Δέκα άτομα οι επιβαίνοντες – Σώθηκαν όσοι κάθονταν στην δεξιά πλευρά

Μέσα στο βαν βρίσκονταν 10 φίλοι του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η ρουμανική Αστυνομία, μαζί με τον οδηγό στο μπροστινό κάθισμα κάθονταν άλλα δύο άτομα. Στην επόμενη σειρά υπήρχαν τέσσερις επιβάτες, ενώ στην τελευταία σειρά βρίσκονταν άλλοι τρεις νεαροί.

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Η δεξιά πλευρά στο μοιραίο βανάκι είχε μικρότερες ζημιές σε σχέση με την αριστερή, όπου σημειώθηκε η πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Ειδικοί εκτιμούν στο «Live News» ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. την ώρα για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου, που αρχικά προπορευόταν με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 70 – 80 χλμ. την ώρα.

Οι αναλύσεις συνεχίζονται εν αναμονή του τελικού πορίσματος για το δυστύχημα που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Οι αναλύσεις συνεχίζονται εν αναμονή του τελικού πορίσματος για το δυστύχημα που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Business
Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

inWellness
inTown
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Βιολάντα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» – Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες
Τραγωδία στη «Βιολάντα» 29.01.26

«Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες

​Το χωριό της Αναστασίας, η οποία κηδεύεται σήμερα, είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τον αφόρητο πόνο και τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη

Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ποδόσφαιρο 29.01.26

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Σε συναγερμό 29.01.26

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Ενεργειακός πόλεμος 29.01.26

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές της Ουκρανίας

Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο