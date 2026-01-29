ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τη Λιόν (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το αποψινό (29/1, 22:00) παιχνίδι της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League με τη Λιόν.

Ο Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι οι Μειτέ, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Μύθου.

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.