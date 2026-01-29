ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τη Λιόν (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική 11άδα της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το αποψινό (29/1, 22:00) παιχνίδι της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League με τη Λιόν.
Ο Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι οι Μειτέ, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.
Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Μύθου.
Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Λυών. pic.twitter.com/WUogxSi9fX
— PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026
Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.
🦁 Our 𝗫𝗜 👊🔴🔵#OLPAOK pic.twitter.com/3EDcIeLs4y
— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) January 29, 2026
