Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Στο 21ο λεπτό του Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, ο Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε πλασαριστά ένα κόρνερ από τα δεξιά, για να ξαναπάρει τη μπάλα από τον Τάισον. Στη συνέχεια σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο Γιακουμάκης που πετάχτηκε με προβολή έκανε το 0-1.

Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά όμως μπροστά σε αυτά που ακολούθησαν. Συγκλονιστικές στιγμές, με τον Γιακουμάκη να δείχνει στον ουρανό και τον Ζίβκοβιτς να κρατάει φανέλα για τους οκτώ οπαδούς. Δεν πανηγύρισε φυσικά κανένας, ενώ ακούστηκε το σύνθημα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Και η φανέλα που πήρε ο Γιακουμάκης είχε το 12 στην πλάτη που είναι το νούμερο αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Δείτε το σχετικό βίντεο: