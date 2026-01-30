view
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 30 Ιανουαρίου 2026, 08:46
Eνσωμάτωση

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Στην Ελλάδα βρίσκονται από την Πέμπτη οι δύο εκ των τριών τραυματιών, οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πίσω έμεινε ο τρίτος τραυματίας, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά το οίδημα στον αυχένα που εντοπίστηκε στις απεικονιστικές εξετάσεις του. Το χειρουργείο πήγε καλά, ο ασθενής αποσωληνώθηκε, αλλά παραμένει σε καταστολή.

Ο 20χρονος Κώστας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα. Αρχικώς, οι γιατροί είχαν δώσει το «πράσινο φως» ώστε να μεταφερθεί και εκείνος στην Ελλάδα, ωστόσο εντοπίστηκε το οίδημα που άλλαξε τα σχέδια.

Οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι ο ασθενής είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ωστόσο όλα θα φανούν όταν βγει από την καταστολή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι ο ασθενής είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ωστόσο όλα θα φανούν όταν βγει από την καταστολή, ενώ άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποθεραπείας.

Ο δεύτερος τραυματίας φέρει ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο πρώτος τραυματίας, ο 28χρονος, ήταν σε θέση να περπατήσει, ωστόσο μεταφέρθηκε σε φορείο για ασφάλεια. Πιθανότατα αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ από τη Ρουμανία, που μετέφερε τους δύο τραυματίες, προσγειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 13:00. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Παπαγεωργίου» για εξετάσεις και νοσηλεία.

Στο νοσοκομείο της Ρουμανίας είχε βρεθεί και η πρέσβειρα της Ελλάδας, Ευαγγελία Γραμματίκα. «Είμαι ευγνώμων στις προσπάθειες της Ρουμανίας για τον επαναπατρισμό των τραυματιών στην Ελλάδα. Τα δύο παιδιά είναι καλά για να μεταφερθούν. Ο ένας είναι πολυτραυματίας. Ο δεύτερος που θα μεταφερθεί σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση» δήλωσε.

Για τον τρίτο τραυματία, η πρέσβειρα είπε ότι υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση η οποία πήγε πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή του, είπε ότι θα χρειαστεί να περάσει κάποιες μέρες για να αναρρώσει.

Παρασκευή και Σάββατο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θα πουν το τελευταίο αντίο, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την Παρασκευή 30/1 θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ι.Ν. Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο 31/1 θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 το μεσημέρι και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Stream view
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Τραγωδία 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Europa League 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο