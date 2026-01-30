Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών
- Πωλήσεις έως 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά - Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις
- Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
- Η Δανία φοβάται μη χάσει τη Γροιλανδία, αλλά ξεχνά τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία το 1999
- Γαλλία: «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τους οικονομικούς μετανάστες»
Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.
Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.
Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.
Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι’ αυτόν τον σκοπό.
Θλίψη στη Θεσσαλονίκη
Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 6μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.
Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται από χθες δύο από τους τρεις τραυματίες του μοιραίου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο χθεσινοβραδινό ματς απέναντι στη Λιόν.
Όπως ενημέρωσε, χθες το απόγευμα, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγα 24ωρα πριν.
- ΦΠΑ: Απαλλάσσονται επιχειρήσεις για πωλήσεις έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Νέα πλατφόρμα
- «Οι Μπακς ακούν προσφορές για τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Γουόριορς»
- Πρέβεζα: Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία – Πώς τους τσάκωσαν
- Το μαγικό οικοσύστημα αυτών που «αντιπολιτεύονται» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στηρίζοντάς τον
- Η Αθήνα δεν αφήνει αναπάντητες τις τουρκικές NAVTEX
- Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα play offs του Champions League – Όλα τα δεδομένα της κλήρωσης
- Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
- Δύσκολοι καιροί για τα κρυπτονομίσματα – «Βουλιάζει το Bitcoin
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις