Πώς μπορούν να συναντηθούν στο Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των playoffs του Europa League, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Οι «πράσινοι» θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά αυτό της Θέλτα.

Το πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 του ίδιου μήνα. Να σημειωθεί πως λόγω κατάταξης, αμφότερες οι ελληνικές ομάδες θα δώσουν τα πρώτα ματς τους εντός έδρας, σε ΟΑΚΑ και Τούμπα.

Που μπορεί να υπάρξει «εμφύλιος» με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Κάπως έτσι, δεν αποκλείεται και ελληνικός «εμφύλιος», αν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προχωρήσουν στη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο στον ημιτελικό της διοργάνωσης, αφού και οι δύο ομάδες είναι στο Silver Path.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση πρόκρισης των «πράσινων, θα παίξουν με Μίντιλαντ ή Μπέτις, ενώ ο Δικέφαλος με Λιόν ή Άστον Βίλα, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 27 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs

Παναθηναϊκός – Πλζεν

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Το καλεντάρι των νοκ-άουτ του Europa League για τη σεζόν 2025-26

Πρώτος αγώνας play offs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας play offs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη