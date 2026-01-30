Πώς μπορούν να συναντηθούν στο Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους επόμενους αντιπάλους τους στo Europa League, σε ένα μονομάτι που μπορεί να τους φέρει και αντιμέτωπους αν προχωρήσουν... βαθιά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί - Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
- Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα
- Αυτό το ελληνικό νησί είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026
- Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία - Πώς τους τσάκωσαν
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των playoffs του Europa League, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Οι «πράσινοι» θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά αυτό της Θέλτα.
Το πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 του ίδιου μήνα. Να σημειωθεί πως λόγω κατάταξης, αμφότερες οι ελληνικές ομάδες θα δώσουν τα πρώτα ματς τους εντός έδρας, σε ΟΑΚΑ και Τούμπα.
Που μπορεί να υπάρξει «εμφύλιος» με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Κάπως έτσι, δεν αποκλείεται και ελληνικός «εμφύλιος», αν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προχωρήσουν στη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο στον ημιτελικό της διοργάνωσης, αφού και οι δύο ομάδες είναι στο Silver Path.
Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση πρόκρισης των «πράσινων, θα παίξουν με Μίντιλαντ ή Μπέτις, ενώ ο Δικέφαλος με Λιόν ή Άστον Βίλα, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 27 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs
Παναθηναϊκός – Πλζεν
ΠΑΟΚ – Θέλτα
Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος
Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Μπραν – Μπολόνια
Λιλ – Ερυθρός Αστέρας
Το καλεντάρι των νοκ-άουτ του Europa League για τη σεζόν 2025-26
Πρώτος αγώνας play offs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας play offs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη
- Πώς μπορούν να συναντηθούν στο Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
- Τι είπε ο Καρεμπέ μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
- Η Θέλτα στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα play offs του Europa League
- Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
- LIVE: Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα play offs του Europa League
- Ολυμπιακός: Ο Τζόσεφ παίρνει τη θέση του Νιλικίνα στο ρόστερ του πρωταθλήματος
- Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις