Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Τον αντίπαλό του στα play offs του Europa League έμαθε ο Παναθηναϊκός, που θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έπεσε πάνω στους Τσέχους, που είχαν αντιμετωπίσει στη διάρκεια της League Phase του Europa League την Πλζεν στο ΟΑΚΑ και είχαν έρθει ισόπαλοι με 0-0, αποφεύγοντας τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που κληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός θα βρει στον δρόμο του την ομάδα του Μάρτιν Χίσκι, που τερμάτισε στην 14η θέση με 14 πόντους (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), ενώ ολοκλήρωσε τη League Phase ως η μοναδική αήττητη ομάδα.

Από εκεί και πέρα, αν οι πράσινοι περάσουν το εμπόδιο των Τσέχων και προκριθούν στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μίντιλαντ η Μπέτις.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs και οι αντίπαλοι που θα βρουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Πλζεν

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Το καλεντάρι των νοκ-άουτ του Europa League για τη σεζόν 2025-26

Πρώτος αγώνας play offs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας play offs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη