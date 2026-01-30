Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία
Τον αντίπαλό του στα play offs του Europa League έμαθε ο Παναθηναϊκός, που θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έπεσε πάνω στους Τσέχους, που είχαν αντιμετωπίσει στη διάρκεια της League Phase του Europa League την Πλζεν στο ΟΑΚΑ και είχαν έρθει ισόπαλοι με 0-0, αποφεύγοντας τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που κληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε.
Ο Παναθηναϊκός θα βρει στον δρόμο του την ομάδα του Μάρτιν Χίσκι, που τερμάτισε στην 14η θέση με 14 πόντους (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), ενώ ολοκλήρωσε τη League Phase ως η μοναδική αήττητη ομάδα.
Από εκεί και πέρα, αν οι πράσινοι περάσουν το εμπόδιο των Τσέχων και προκριθούν στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μίντιλαντ η Μπέτις.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs και οι αντίπαλοι που θα βρουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Πλζεν
ΠΑΟΚ – Θέλτα
Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος
Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Μπραν – Μπολόνια
Λιλ – Ερυθρός Αστέρας
Το καλεντάρι των νοκ-άουτ του Europa League για τη σεζόν 2025-26
Πρώτος αγώνας play offs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας play offs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη
