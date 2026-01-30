Παναθηναϊκός: Σενάριο για τον Μπισουμά της Τότεναμ (vids)

Ο Παναθηναϊκός εκτός από την απόκτηση ενός αριστερού μπακ, φαίνεται πως ψάχνεται και για έναν κεντρικό μέσο και ένα από τα ονόματα που ακούστηκε είναι κι αυτό του Ιβς Μπισουμά, ο οποίος ανήκει στην Τότεναμ.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ ο 29χρονος διεθνής χαφ με το Μάλι, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των «πρασίνων» και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο Μπισουμά μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την αγγλική ομάδα και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί άμεσα, ώστε να μπουν χρήματα στα ταμεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 29χρονος μέσος δεν υπολογιζόταν από τα «σπιρούνια» τη φετινή χρονιά, ενώ από εκεί και πέρα με τη φανέλα της Τότεναμ έχει δυο γκολ σε 100 συμμετοχές.

Ποιος είναι ο Μπισουμά

Όσον αφορά την καριέρα του εκτός από την Τότεναμ, ο Μπισουμά ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λιλ, ενώ είχε αγωνιστεί στην Μπράιτον, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο.

Φέτος, έχει καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές στην Premier League (κόντρα σε Γουέστ Χαμ και Μπέρνλι), ενώ η χρηματιστηριακή αξία του ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Η Γαλατασαράι και η αμερικανική Σαρλότ έχουν εκφράσει επίσης ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Το καλοκαίρι του 2022, η Τότεναμ έβγαλε από τα ταμεία της 29 εκατομμύρια ευρώ για τον αποκτήσει από την Μπράιτον, αλλά είναι απίθανο να ανακτήσει αυτό το ποσό για τον 29χρονο μέσο αυτή τη στιγμή.