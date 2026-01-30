Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τα play offs του Europa League – Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν σήμερα (30/1, 14:00) τους αντιπάλους τους στα playoffs του Europa League – Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων.
- Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση
- Η Δανία φοβάται μη χάσει τη Γροιλανδία, αλλά ξεχνά τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία το 1999
- Γαλλία: «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τους οικονομικούς μετανάστες»
- Πωλήσεις έως 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά - Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις
Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον διεξάγεται σήμερα (30/1) στη Νιόν, η κλήρωση των playoffs του Champions League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πανηγύρισε επική πρόκριση απέναντι στον Άγιαξ θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν και θα είναι στην πρώτη κατά σειρά κλήρωση που θα ξεκινήσει στις 13:00.
Μία ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 14:00, θα γίνει και η κλήρωση για τις ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση στη League phase του Europa League, στις οποίες είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα και ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa League
Σέλτικ ή Λουντογκόρετς VS Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος
Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός VS Νότιγχαμ ή Πλζεν
Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν VS Γκενκ ή Μπολόνια
ΠΑΟΚ ή Λιλ VS Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα
Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16
Θέλτα ή Λουντογκόρετς ή Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος VS Πόρτο ή Μπράγκα
Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ ή Πλζεν VS Μίντιλαντ ή Μπέτις
Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν VS Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
ΠΑΟΚ ή Λιλ ή Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα
- Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τα play offs του Europa League – Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι
- «Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
- Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
- Ταμπόρδα: «Έδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος, ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού»
- «Οι Μπακς ακούν προσφορές για τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Γουόριορς»
- Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα play offs του Champions League – Όλα τα δεδομένα της κλήρωσης
- Ψάχνει διπλό-ανάσα στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός
- Ξεκάθαρος ο Τσιμίκας: «Απέδειξα ότι αξίζω τις ευκαιρίες που μου δίνει ο προπονητής»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις