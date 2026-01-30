Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τα play offs του Europa League – Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον διεξάγεται σήμερα (30/1) στη Νιόν, η κλήρωση των playoffs του Champions League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πανηγύρισε επική πρόκριση απέναντι στον Άγιαξ θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν και θα είναι στην πρώτη κατά σειρά κλήρωση που θα ξεκινήσει στις 13:00.

Μία ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 14:00, θα γίνει και η κλήρωση για τις ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση στη League phase του Europa League, στις οποίες είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα και ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

Σέλτικ ή Λουντογκόρετς VS Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός VS Νότιγχαμ ή Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν VS Γκενκ ή Μπολόνια

ΠΑΟΚ ή Λιλ VS Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16

Θέλτα ή Λουντογκόρετς ή Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος VS Πόρτο ή Μπράγκα

Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ ή Πλζεν VS Μίντιλαντ ή Μπέτις

Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν VS Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

ΠΑΟΚ ή Λιλ ή Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα