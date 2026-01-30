Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vid)
Δείτε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από παιχνίδια του Europa League που έγιναν στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η League Phase του Europa League, με την 8η αγωνιστική. Δείτε γκολ και highlights από παιχνίδια, μεταξύ των οποίων βέβαια το 4-2 του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία και το 1-1 του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.
Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-2
Λιλ – Φράιμπουργκ 1-0
Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα 1-1
Στεάουα Βουκουρεστίου – Φενέρμπαχτσε 1-1
Στουτγκάρδη – Γιάνγκ Μπόις 3-2
Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2
Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1
