Μπενίτεθ: «Όποιος κληρωθεί μαζί μας θα είναι άτυχος-Μπράβο σε Ταμπόρδα και όλη την ομάδα»

Ο Παναθηναϊκός ήρθε 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε λόγο για πικρό αποτέλεσμα. Επιπλέον αναφέρθηκε στη συνέχεια της ομάδας του στη διοργάνωση και τις επικείμενες μεταγραφές.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα του ΑΝΤ1:

Για το παιχνίδι με τη Ρόμα: «Το τελικό 1-1 είναι πικρό όπως πήγε το ματς και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε. Σήμερα τα προβλήματα ήταν πολλά. Είχαμε 11 επαγγελματίες ετοιμοπόλεμους, παιδιά από την ακαδημία στον πάγκο και τον Τουμπά με πυρετό. Ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς από κάθε πλευρά».

Για την επιλογή Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν έχω κάποια προτίμηση φυσικά, θα περιμένουμε την αυριανή κλήρωση και θα δουλέψουμε σωστά, ώστε να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που θα έρθουν, με στόχο να επανέλθουν και οι απόντες μας».

Για τα παιδιά από την ακαδημία που πήραν ευκαιρία: «Πολύ σημαντικό να στηριχτούμε στην ακαδημία μας, να έχουμε περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Ήταν σημαντικό σήμερα, με τόσες απουσίες, που πήραν τις ευκαιρίες τους».

Για το μεταγραφικό «παράθυρο» και τι κινήσεις θα γίνουν: «Θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά δεν θα το κάνω. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αυτό να ξέρετε και θα μάθετε ότι προκύψει».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μπενίτεθ πρόσεθσε

Η εικόνα της ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από αξιέπαινη, παρά την ισοπαλία. Εσάς σας δικαιώνει αυτή η εικόνα; Γιατί η ενδεκάδα ήταν «πειραματική» και πριν την σέντρα προστέθηκαν κι άλλα προβλήματα. Αισθάνεστε δικαιωμένος;

«Ναι, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είχαμε έξτρα προβλήματα, ο Τουμπά είχε πυρετό, ο Ρενάτο είχε κάποια προβλήματα αλλά μπήκε. Νεαρά παιδιά που ήρθαν και βοήθησαν. Είμαι ικανοποιημένος για αυτό και για τους φιλάθλους μας. Είμαι απογοητευμένος γιατί ενώ κερδίζαμε δεχτήκαμε ένα γκολ προς το τέλος. Το να κάνεις όλα αυτά που κάναμε κόντρα σε μια τόσο καλή ομάδα όπως η Ρόμα, με όλα αυτά τα προβλήματα… Αξίζουν συγχαρητήρια οι ποδοσφαιριστές».

Με την σημερινή του εμφάνιση και το γκολ, ανεβαίνει στην ιεραρχία της ομάδας ο Ταμπόρδα;

«Αστειευόμουν λέγοντας πριν το παιχνίδι ότι ίσως έβαζε γκολ. Τα συγχαρητήρια πάνε σε όλους αλλά κυρίως σε αυτόν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις έτσι και να βάλεις γκολ όταν δεν έχεις τόσο ρυθμό. Το να αγωνιζόμαστε έτσι είναι καλό για την ομάδα».

Μιλήσατε με τον Γκασπερίνι;

«Ξέρουμε ότι ο Γκασπερίνι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και η Ρόμα μια πολύ καλή ομάδα. Δίνω ακόμα μεγαλύτερο έπαινο στους παίκτες μας, γιατί είδαμε την ποιότητα, την επιθυμία, τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων μας και εμείς μπορέσαμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί. Εύχομαι τα καλύτερα στην Ρόμα για την συνέχεια της σεζόν».

Νιώθετε αδικημένος από την κατάληξη αυτής της πορείας και την 20η θέση; Έχετε κάποια προτίμηση μεταξύ Βικτόρια Πλζεν και Νότιγχαμ Φόρεστ;

«Για να είμαστε δίκαιοι δεν ήξερα πού ακριβώς ήμασταν, γιατί έπρεπε να συγκεντρωθούμε μόνο στο δικό μας ματς και δεν κοιτούσαμε την κατάταξη. Δεν ήμουν απασχολημένος με αυτό ούτε και μετά το φινάλε. Είχαμε προκριθεί, καλές ομάδες θα βρούμε απέναντί μας. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε επιρροή σε αυτή την κλήρωση. Όποιος κι αν έρθει θα είναι άτυχος, γιατί θα κληρωθεί μαζί μας».