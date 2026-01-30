Η τελική βαθμολογία του Europa League – Όλα τα αποτελέσματα
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν νίκησαν την τελευταία αγωνιστική της League Phase, ωστόσο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League - Δείτε την τελική βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η League Phase του φετινού UEFA Europa League, με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής το βράδυ της Πέμπτης (29/1).
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να τερματίζει στη 17η θέση με 12 βαθμούς, ενώ στα νοκ-άουτ play offs θα αντιμετωπίσει μία εκ των Θέλτα ή Ερυθρού Αστέρα.
Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και έμεινε στην 20η θέση, ενώ στην επόμενη φάση θα παίξει με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.
Από εκεί και πέρα, απευθείας στη φάση των «16» της διοργάνωσης προκρίθηκαν οι πρώτοι οκτώ: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.
Τα αποτελέσματα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής:
Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2
Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1
Πόρτο – Ρέιντζερς 3-1
Λιλ – Φράιμπουργκ 1-0
Μπέτις – Φέγενορντ 2-1
Άστον Βίλα – Σάλτσμπουργκ 3-2
Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα 1-1
Σέλτικ – Ουτρέχτη 4-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια 0-3
Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν 0-1
Μίντιλαντ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 2-0
Λουντογκόρετς – Νις 1-0
Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-1
Στουρμ Γκρατς – Μπραν 1-0
Στεάουα– Φενέρμπαχτσε 1-1
Στουτγκάρδη – Γιούνγκ Μπόις 3-2
Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα 0-0
Γκενκ – Μάλμε 2-1
Η βαθμολογία:
