Η τελική βαθμολογία του Europa League – Όλα τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η League Phase του φετινού UEFA Europa League, με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής το βράδυ της Πέμπτης (29/1).

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να τερματίζει στη 17η θέση με 12 βαθμούς, ενώ στα νοκ-άουτ play offs θα αντιμετωπίσει μία εκ των Θέλτα ή Ερυθρού Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και έμεινε στην 20η θέση, ενώ στην επόμενη φάση θα παίξει με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.

Από εκεί και πέρα, απευθείας στη φάση των «16» της διοργάνωσης προκρίθηκαν οι πρώτοι οκτώ: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.

Τα αποτελέσματα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής:

Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

Πόρτο – Ρέιντζερς 3-1

Λιλ – Φράιμπουργκ 1-0

Μπέτις – Φέγενορντ 2-1

Άστον Βίλα – Σάλτσμπουργκ 3-2

Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα 1-1

Σέλτικ – Ουτρέχτη 4-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια 0-3

Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν 0-1

Μίντιλαντ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 2-0

Λουντογκόρετς – Νις 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-1

Στουρμ Γκρατς – Μπραν 1-0

Στεάουα– Φενέρμπαχτσε 1-1

Στουτγκάρδη – Γιούνγκ Μπόις 3-2

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα 0-0

Γκενκ – Μάλμε 2-1

Η βαθμολογία:



