Ταμπόρδα: «Έδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος, ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού»
Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, αλλά και για το γκολ που σημείωσε.
Ο Παναθηναϊκός, αν και προηγήθηκε με το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Ρόμα, συνεχίζοντας στα πλέι οφ του Europa League.
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μίλησε για το αποτέλεσμα των Πράσινων, αλλά και για τη δική του εμφάνιση επισημαίνοντας ότι έδειξε πως είναι ετοιμοπόλεμος.
Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα:
«Είμαι χαρούμενος για μένα και την ομάδα, αν και θέλαμε τη νίκη. Είχαμε καλό πρόσωπο και είμαστε στο σωστό δρόμο για να πετύχουμε νίκες. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα, όλοι οι παίκτες προπονούνται στη διάρκεια της εβδομάδας για να είναι ετοιμοπόλεμοι στα παιχνίδια.
Κι εγώ κάνω το ίδιο, έπαιξα και απέδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος για να παίζω. Στους φιλάθλους μας θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους, η αλήθεια είναι ότι τους χρωστάμε καλές στιγμές και δουλεύουμε γι’ αυτό, δουλεύουμε για να ανατρέψουμε την κατάσταση για να πάνε τα πράγματα καλύτερα.
Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα αποφασίζει αν και πότε θα παίξω. Αυτό το οποίο κοιτάω είναι να προετοιμάζομαι όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσω να το κάνω αυτό και όταν παίζω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο».
