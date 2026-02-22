Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Με το ηθικό με το μέρος της, μετά την εκτός έδρας επί του ΠΑΟΚ με 2-1 στο πρώτο ματς για τα πλέι οφ του Europa League, η Θέλτα νίκησε στη La Liga μετά από τέσσερα ματς. Πρωταγωνιστής στο 2-0 επί της Μαγιόρκα ο ‘Ασπας που μπήκε αλλαγή και ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ «χτύπησε» ξανά και στο 90+5’. Ο Ιάγο ‘Ασπας ήταν πρωταγωνιστής και στο ματς της Τούμπας.

Μετά το 2-0 επί της Μαγιόρκα, για την 25η αγωνιστική και πριν τη ρεβάνς της Πέμπτης (26/2) με τον ΠΑΟΚ, η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης, καθώς ανέβηκε στην 6η θέση με 37 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Εσπανιόλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η 6η θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Η Μαγιόρκα παλεύει για τη σωτηρία της και είναι 18η, κάτω από την επικίνδυνη ζώνη με 24 βαθμούς.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο 44’ έχασε τον Ντουράν που αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.

Η Θέλτα ξεκίνησε ορεξάτη, όμως η Μαγιόρκα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 10’ με κεφαλιά του Ράιγιο η οποία έφυγε ελάχιστα άουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους έχασε ο Ντουράν στο 35’ καθώς ο Ρομάν πραγματοποίησε εκπληκτική απόκρουση σε σουτ που έκανε ο παίκτης των γηπεδούχων. Στο 44’ αντικαταστάθηκε ο Ντουράν λόγω τραυματισμού.

Μεγάλο… τσαφ έκανε ο Ρουέντα στο 56’ καθώς μπορεί πήρε ριμπάουντ μέσα στην περιοχή, όμως η κεφαλιά έφυγε άουτ. Καλή ευκαιρία για τη Θέλτα έχασε και ο Ελ Αμπενταλουί στο 81’ που σούταρε και η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Το πέναλτι της Θέλτα στο 86’ δόθηκε μέσω VAR και ευστόχησε ο 38χρονος ‘Ασπας που μπήκε αλλαγή. Το 2-0 στο 90+5’ πάλι από τον ‘Ασπας, μετά από πάσα του Σβέντεντμπερκ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκεζ, Αιντού, Αλόνσο, Ρουέντα (79’ Ελ Αμπντελαουί), Βεθίνο (69’ Μορίμπα), Ρομάν, Άλβαρεζ, Λόπεθ (69’ ‘Ασπας), Γιουτγκλά (69’ Ιγκλέσιας), Ντουράν (44’ λόγω τραυμ. Σβέτενμπεργκ).

ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Λάτο (68’ Μοχίκα), Ράιγιο, Βαγιέντ, Μάφεο, Κόστα, Μασκαρέλ (68’ Μορλάνες), Σάντσεζ (87’ Γιαμπρές), Ντάρντερ, Βιρτζίλι (77’ Τόρε), Μουρίκι (77’ Τζότζεφ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1

Σάββατο (21/02)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3

Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2

Κυριακή (22/02)

Χετάφε-Σεβίλλη 0-1

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

(22:00) Λεβάντε-Αλαβές

Σάββατο (28/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ

(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή (01/03)

(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ

(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα

(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη

(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα

Δευτέρα (02/03)

(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε