Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 21:33

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
Με το ηθικό με το μέρος της, μετά την εκτός έδρας επί του ΠΑΟΚ με 2-1 στο πρώτο ματς για τα πλέι οφ του Europa League, η Θέλτα νίκησε στη La Liga μετά από τέσσερα ματς. Πρωταγωνιστής στο 2-0 επί της Μαγιόρκα ο ‘Ασπας που μπήκε αλλαγή και ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ «χτύπησε» ξανά και στο 90+5’. Ο Ιάγο ‘Ασπας ήταν πρωταγωνιστής και στο ματς της Τούμπας.

Μετά το 2-0 επί της Μαγιόρκα, για την 25η αγωνιστική και πριν τη ρεβάνς της Πέμπτης (26/2) με τον ΠΑΟΚ, η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης, καθώς ανέβηκε στην 6η θέση με 37 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Εσπανιόλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η 6η θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Η Μαγιόρκα παλεύει για τη σωτηρία της και είναι 18η, κάτω από την επικίνδυνη ζώνη με 24 βαθμούς.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο 44’ έχασε τον Ντουράν που αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.

Η Θέλτα ξεκίνησε ορεξάτη, όμως η Μαγιόρκα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 10’ με κεφαλιά του Ράιγιο η οποία έφυγε ελάχιστα άουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους έχασε ο Ντουράν στο 35’ καθώς ο Ρομάν πραγματοποίησε εκπληκτική απόκρουση σε σουτ που έκανε ο παίκτης των γηπεδούχων. Στο 44’ αντικαταστάθηκε ο Ντουράν λόγω τραυματισμού.

Μεγάλο… τσαφ έκανε ο Ρουέντα στο 56’ καθώς μπορεί πήρε ριμπάουντ μέσα στην περιοχή, όμως η κεφαλιά έφυγε άουτ. Καλή ευκαιρία για τη Θέλτα έχασε και ο Ελ Αμπενταλουί στο 81’ που σούταρε και η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Το πέναλτι της Θέλτα στο 86’ δόθηκε μέσω VAR και ευστόχησε ο 38χρονος ‘Ασπας που μπήκε αλλαγή. Το 2-0 στο 90+5’ πάλι από τον ‘Ασπας, μετά από πάσα του Σβέντεντμπερκ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκεζ, Αιντού, Αλόνσο, Ρουέντα (79’ Ελ Αμπντελαουί), Βεθίνο (69’ Μορίμπα), Ρομάν, Άλβαρεζ, Λόπεθ (69’ ‘Ασπας), Γιουτγκλά (69’ Ιγκλέσιας), Ντουράν (44’ λόγω τραυμ. Σβέτενμπεργκ).

ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Λάτο (68’ Μοχίκα), Ράιγιο, Βαγιέντ, Μάφεο, Κόστα, Μασκαρέλ (68’ Μορλάνες), Σάντσεζ (87’ Γιαμπρές), Ντάρντερ, Βιρτζίλι (77’ Τόρε), Μουρίκι (77’ Τζότζεφ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1

Σάββατο (21/02)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3

Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2

Κυριακή (22/02)

Χετάφε-Σεβίλλη 0-1

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

(22:00) Λεβάντε-Αλαβές

Σάββατο (28/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ

(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή (01/03)

(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ

(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα

(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη

(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα

Δευτέρα (02/03)

(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

