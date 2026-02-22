Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.
Με το ηθικό με το μέρος της, μετά την εκτός έδρας επί του ΠΑΟΚ με 2-1 στο πρώτο ματς για τα πλέι οφ του Europa League, η Θέλτα νίκησε στη La Liga μετά από τέσσερα ματς. Πρωταγωνιστής στο 2-0 επί της Μαγιόρκα ο ‘Ασπας που μπήκε αλλαγή και ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ «χτύπησε» ξανά και στο 90+5’. Ο Ιάγο ‘Ασπας ήταν πρωταγωνιστής και στο ματς της Τούμπας.
Μετά το 2-0 επί της Μαγιόρκα, για την 25η αγωνιστική και πριν τη ρεβάνς της Πέμπτης (26/2) με τον ΠΑΟΚ, η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης, καθώς ανέβηκε στην 6η θέση με 37 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Εσπανιόλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η 6η θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Η Μαγιόρκα παλεύει για τη σωτηρία της και είναι 18η, κάτω από την επικίνδυνη ζώνη με 24 βαθμούς.
Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο 44’ έχασε τον Ντουράν που αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.
Η Θέλτα ξεκίνησε ορεξάτη, όμως η Μαγιόρκα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 10’ με κεφαλιά του Ράιγιο η οποία έφυγε ελάχιστα άουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους έχασε ο Ντουράν στο 35’ καθώς ο Ρομάν πραγματοποίησε εκπληκτική απόκρουση σε σουτ που έκανε ο παίκτης των γηπεδούχων. Στο 44’ αντικαταστάθηκε ο Ντουράν λόγω τραυματισμού.
Μεγάλο… τσαφ έκανε ο Ρουέντα στο 56’ καθώς μπορεί πήρε ριμπάουντ μέσα στην περιοχή, όμως η κεφαλιά έφυγε άουτ. Καλή ευκαιρία για τη Θέλτα έχασε και ο Ελ Αμπενταλουί στο 81’ που σούταρε και η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.
Το πέναλτι της Θέλτα στο 86’ δόθηκε μέσω VAR και ευστόχησε ο 38χρονος ‘Ασπας που μπήκε αλλαγή. Το 2-0 στο 90+5’ πάλι από τον ‘Ασπας, μετά από πάσα του Σβέντεντμπερκ.
ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκεζ, Αιντού, Αλόνσο, Ρουέντα (79’ Ελ Αμπντελαουί), Βεθίνο (69’ Μορίμπα), Ρομάν, Άλβαρεζ, Λόπεθ (69’ ‘Ασπας), Γιουτγκλά (69’ Ιγκλέσιας), Ντουράν (44’ λόγω τραυμ. Σβέτενμπεργκ).
ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Λάτο (68’ Μοχίκα), Ράιγιο, Βαγιέντ, Μάφεο, Κόστα, Μασκαρέλ (68’ Μορλάνες), Σάντσεζ (87’ Γιαμπρές), Ντάρντερ, Βιρτζίλι (77’ Τόρε), Μουρίκι (77’ Τζότζεφ).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (20/02)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1
Σάββατο (21/02)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3
Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2
Κυριακή (22/02)
Χετάφε-Σεβίλλη 0-1
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0
(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια
Δευτέρα (23/02)
(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (27/02)
(22:00) Λεβάντε-Αλαβές
Σάββατο (28/02)
(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο
(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ
(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ
(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης
Κυριακή (01/03)
(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ
(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα
(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη
(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα
Δευτέρα (02/03)
(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε
