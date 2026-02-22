Χετάφε – Σεβίλλη 0-1: Πήρε το «διπλό» και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη
Σπουδαίο «διπλό» για τη Σεβίλλη, καθώς επικράτησε της Χετάφε με 1-0 χάρη στο γκολ του Σο στο 64′
Η Σεβίλλη του τιμωρημένου Αλμέιδα επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Χετάφε, με γκολ του Σο στο 64′ και πήρε «ανάσα» στη βαθμολογία της La Liga, ξεφεύγοντας στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Οι Ανδαλουσιάνοι βρίσκονται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ η Χετάφε φιγουράρει στη 12η θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στο 26′, η Χετάφε έπαιζε με 10, αφού ο Τζένε αποβλήθηκε μετά από σκληρό μαρκάρισμα στον Σάλας.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς αξιόλογες φάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος η Σεβίλλη άνοιξε το σκορ με τον Σο στο 64′, ο οποίος σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Σόρια και «έγραψε» το τελικό 1-0.
Υπενθυμίζεται ότι στην επόμενη αγωνιστική, η Σεβίλλη θα αντιμετωπίζει στο μεγάλο ντέρμπι την Μπέτις, ενώ ο Αλμέιδα παραμένει τιμωρημένος, καθώς η ποινή του ισχύει για επτά αγωνιστικές.
ΧΕΤΑΦΕ: Σόρια, Σάντσεθ(61’ Λίσο), Ρομέρο, Αμπκάρ(67’ Ρίκο), Ντουάρτε, Κίκο Φεμενία, Αραμπάρι(76’ Μαρτίν), Τζένε, Μίγια, Βάσκεθ(76’ Μπιρσμάνεβιτς), Σατριάνο
ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Αθπιλικουέτα, Νιανζού(55’ Καρμόνα), Γκουντέλι, Σάλας, Σουάζο(46’ Γιανουζάι), Αγκουμέ, Μεντί(46’ Ετζουκέ), Σο, Άνταμς(89’ Πέκουε), Μοπέ(80’ Αλέξις Σάντσεθ)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Αθλέτικ – Έλτσε 2-1
Σοσιεδάδ – Οβιέδο 3-3
Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1
Οσασούνα – Ρεάλ 2-1
Ατλέτικο – Εσπανιόλ 4-2
Χετάφε – Σεβίλλη 0-1
22/2 17:15 Μπαρτσελόνα – Λεβάντε
22/2 19:00 Θέλτα – Μαγιόρκα
22/2 22:00 Βιγιαρεάλ – Βαλένθια
23/2 22:00 Αλαβές – Ζιρόνα
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
27/2 22:00 Λεβάντε – Αλαβές
28/2 15:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ
28/2 17:15 Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
28/2 19:30 Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ
28/2 22:00 Ρεάλ Οβιέδο – Ατλέτικο
1/3 15:00 Έλτσε – Εσπανιόλ
1/3 17:15 Βαλένθια – Οσασούνα
1/3 19:30 Μπέτις – Σεβίλλη
1/3 22:00 Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο
2/3 22:00 Ρεάλ – Χετάφε
