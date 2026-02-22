Χετάφε – Σεβίλλη 0-1: Πήρε το «διπλό» και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη

Η Σεβίλλη του τιμωρημένου Αλμέιδα επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Χετάφε, με γκολ του Σο στο 64′ και πήρε «ανάσα» στη βαθμολογία της La Liga, ξεφεύγοντας στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι Ανδαλουσιάνοι βρίσκονται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ η Χετάφε φιγουράρει στη 12η θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στο 26′, η Χετάφε έπαιζε με 10, αφού ο Τζένε αποβλήθηκε μετά από σκληρό μαρκάρισμα στον Σάλας.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς αξιόλογες φάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος η Σεβίλλη άνοιξε το σκορ με τον Σο στο 64′, ο οποίος σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Σόρια και «έγραψε» το τελικό 1-0.

Υπενθυμίζεται ότι στην επόμενη αγωνιστική, η Σεβίλλη θα αντιμετωπίζει στο μεγάλο ντέρμπι την Μπέτις, ενώ ο Αλμέιδα παραμένει τιμωρημένος, καθώς η ποινή του ισχύει για επτά αγωνιστικές.

ΧΕΤΑΦΕ: Σόρια, Σάντσεθ(61’ Λίσο), Ρομέρο, Αμπκάρ(67’ Ρίκο), Ντουάρτε, Κίκο Φεμενία, Αραμπάρι(76’ Μαρτίν), Τζένε, Μίγια, Βάσκεθ(76’ Μπιρσμάνεβιτς), Σατριάνο

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Αθπιλικουέτα, Νιανζού(55’ Καρμόνα), Γκουντέλι, Σάλας, Σουάζο(46’ Γιανουζάι), Αγκουμέ, Μεντί(46’ Ετζουκέ), Σο, Άνταμς(89’ Πέκουε), Μοπέ(80’ Αλέξις Σάντσεθ)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Αθλέτικ – Έλτσε 2-1

Σοσιεδάδ – Οβιέδο 3-3

Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1

Οσασούνα – Ρεάλ 2-1

Ατλέτικο – Εσπανιόλ 4-2

Χετάφε – Σεβίλλη 0-1

22/2 17:15 Μπαρτσελόνα – Λεβάντε

22/2 19:00 Θέλτα – Μαγιόρκα

22/2 22:00 Βιγιαρεάλ – Βαλένθια

23/2 22:00 Αλαβές – Ζιρόνα

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

27/2 22:00 Λεβάντε – Αλαβές

28/2 15:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ

28/2 17:15 Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

28/2 19:30 Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

28/2 22:00 Ρεάλ Οβιέδο – Ατλέτικο

1/3 15:00 Έλτσε – Εσπανιόλ

1/3 17:15 Βαλένθια – Οσασούνα

1/3 19:30 Μπέτις – Σεβίλλη

1/3 22:00 Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο

2/3 22:00 Ρεάλ – Χετάφε