Συγκλονίζει ο Αλμέιδα: Αφιέρωσε τη νίκη της Σεβίλλης σε αδικοχαμένο φίλαθλο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Η Σεβίλλη πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ανδαλουσία το Σάββατο (24/01/26) και ο Ματίας Αλμέιδα θέλησε να την αφιερώσει σε έναν φίλαθλο της ομάδας του, που πρόσφατα έχασε τη ζωή του.

Ο Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου σήκωσε μία φανέλα της Σεβίλλης με το όνομα του 28χρονου οδηγού τρένου, Φερνάντο Ουέρτα Χιμένεθ, που έχασε τη ζωή του σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη και μίλησε για την συνάντησή του με τη μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμέιδα

Honor. El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, dedicó la reciente victoria de su club a Fernando Huerta, socio sevillista fallecido en la tragedia del tren en Gelida.

Mostró con respeto una camiseta en su memoria.

Descansa en paz, Fernando. pic.twitter.com/9CxF4w5izH — Pablo Vigore (@soypablovigore) January 24, 2026

«Πρώτα απ’ όλα, ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε έναν από τους οπαδούς μας. Αυτή η νίκη είναι για την οικογένειά του. Ας γνωρίζουν ότι αυτή η ομάδα προσεύχεται γι’ αυτούς. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τη μητέρα του και της στέλνω την αγάπη και την υποστήριξή μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Για τη στάση του κοινού της ομάδας, παρά τις δυσκολίες τη φετινή σεζόν: «Για εμάς, είναι πολύ σημαντικοί. Είναι αυτή η κραυγή υποστήριξης για τους παίκτες, πολλοί από τους οποίους είναι ντόπια ταλέντα, άλλοι που έχουν περάσει από μια δύσκολη διαδικασία. Αντιμέτωποι με τις αντιξοότητες, τους χρειαζόμαστε. Το κοινό ήταν εντυπωσιακό από κάθε άποψη.

Πιστεύω σε αυτή την ενότητα και στο τέλος θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας επειδή είναι από τους καλύτερους. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε και υπάρχουν απογοητεύσεις, αλλά η ομάδα δίνει τα πάντα, παίζοντας στο όριο».