ΑS: «Η διοίκηση της Σεβίλλης στηρίζει τον Ματίας Αλμέιδα παρά τα αποτελέσματα»

Η Σεβίλλη μπορεί να μην διανύει και την καλύτερη σεζόν και να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, όμως ο Ματίας Αλμέιδα δεν φαίνεται να κινδυνεύει, παρότι δεν έχει πείσει η ομάδα της Ανδαλουσίας στο πρώτο μισό της χρονιάς.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τους Σεβιγιάνους, αν και έχει μετρήσει ήδη 10 ήττες σε 18 παιχνίδια στη La Liga και έχει αποκλειστεί και από το Κόπα ντελ Ρέι.

Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Αλμέιδα και το μέλλον του στη Σεβίλλη

Η «ΑS» αναφέρει σε δημοσίευμα της, ότι τα σενάρια περί αποχώρησης του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη δεν έχουν βάση και πως ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ θα παραμείνει στην ομάδα και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη της διοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σεβίλλη φιλοξενεί τη Θέλτα τη Δευτέρα (12/1), σε έναν αγώνα που ήδη χαρακτηρίζεται «τελικός» και που μπορεί να αλλάξει πολλά σχετικά με τον Αλμέιδα και το μέλλον του στη Σεβίλλη.