Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
ΑS: «Η διοίκηση της Σεβίλλης στηρίζει τον Ματίας Αλμέιδα παρά τα αποτελέσματα»
Ποδόσφαιρο 08 Ιανουαρίου 2026 | 14:12

ΑS: «Η διοίκηση της Σεβίλλης στηρίζει τον Ματίας Αλμέιδα παρά τα αποτελέσματα»

Η As υποστηρίζει ότι η διοίκηση της Σεβίλλης εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ματίας Αλμέιδα

Σύνταξη
Η Σεβίλλη μπορεί να μην διανύει και την καλύτερη σεζόν και να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, όμως ο Ματίας Αλμέιδα δεν φαίνεται να κινδυνεύει, παρότι δεν έχει πείσει η ομάδα της Ανδαλουσίας στο πρώτο μισό της χρονιάς.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τους Σεβιγιάνους, αν και έχει μετρήσει ήδη 10 ήττες σε 18 παιχνίδια στη La Liga και έχει αποκλειστεί και από το Κόπα ντελ Ρέι.

Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Αλμέιδα και το μέλλον του στη Σεβίλλη

Η «ΑS» αναφέρει σε δημοσίευμα της, ότι τα σενάρια περί αποχώρησης του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη δεν έχουν βάση και πως ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ θα παραμείνει στην ομάδα και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη της διοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σεβίλλη φιλοξενεί τη Θέλτα τη Δευτέρα (12/1), σε έναν αγώνα που ήδη χαρακτηρίζεται «τελικός» και που μπορεί να αλλάξει πολλά σχετικά με τον Αλμέιδα και το μέλλον του στη Σεβίλλη.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.01.26

